https://ria.ru/20250507/kadyrov-2015713062.html

Кадыров провел встречу с делегацией Венесуэлы

Кадыров провел встречу с делегацией Венесуэлы - РИА Новости, 07.05.2025

Кадыров провел встречу с делегацией Венесуэлы

Глава Чечни Разман Кадыров заявил о встрече с делегацией Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T23:59:00+03:00

2025-05-07T23:59:00+03:00

2025-05-07T23:59:00+03:00

россия

венесуэла

москва

николас мадуро

владимир путин

дмитрий песков

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/11/2011822900_0:38:2939:1691_1920x0_80_0_0_808791bf4c78654a4b9aaf65dd6147ee.jpg

ГРОЗНЫЙ, 7 мая - РИА Новости. Глава Чечни Разман Кадыров заявил о встрече с делегацией Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро. "В Москве встретился с делегацией Боливарианской Республики Венесуэла во главе с президентом Николасом Мадуро", - сообщил Кадыров в своем Telegram-канале. На встрече, как написал глава Чечни, обсуждались "актуальные вопросы двустороннего взаимодействия", в том числе перспективы инвестиционного сотрудничества и укрепления экономических связей региона РФ и Венесуэлы. Отдельное внимание было уделено вопросам обмена опытом в различных сферах, была подчеркнута важность поддержания регулярного диалога и практического взаимодействия, отметил Кадыров. "Было приятно услышать от Николаса Мадуро высокую оценку оперативно-боевой деятельности чеченских бойцов, участвующих в специальной военной операции. Мы искренне признательны ему за теплые слова в адрес наших подразделений", - добавил глава Чечни. Ранее состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с Мадуро. Переговоры двух лидеров продлились более двух часов. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, встреча была обстоятельной, президенты обсудили всю повестку дня, в том числе конкретные вопросы сотрудничества в сфере энергетики, включая нефтяной сектор. Мадуроприлетел в Москву в среду. После переговоров он останется в России для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Вместе с президентом в РФ прибыла представительная делегация, включая министров правительства и высокопоставленных военнослужащих.

https://ria.ru/20250507/venesuela-2015698411.html

https://ria.ru/20250507/kadyrov-2015663853.html

россия

венесуэла

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, венесуэла, москва, николас мадуро, владимир путин, дмитрий песков, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)