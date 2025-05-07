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Кадыров провел встречу с делегацией Венесуэлы - РИА Новости, 07.05.2025
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23:59 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/kadyrov-2015713062.html
Кадыров провел встречу с делегацией Венесуэлы
Кадыров провел встречу с делегацией Венесуэлы - РИА Новости, 07.05.2025
Кадыров провел встречу с делегацией Венесуэлы
Глава Чечни Разман Кадыров заявил о встрече с делегацией Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T23:59:00+03:00
2025-05-07T23:59:00+03:00
россия
венесуэла
москва
николас мадуро
владимир путин
дмитрий песков
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 7 мая - РИА Новости. Глава Чечни Разман Кадыров заявил о встрече с делегацией Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро. "В Москве встретился с делегацией Боливарианской Республики Венесуэла во главе с президентом Николасом Мадуро", - сообщил Кадыров в своем Telegram-канале. На встрече, как написал глава Чечни, обсуждались "актуальные вопросы двустороннего взаимодействия", в том числе перспективы инвестиционного сотрудничества и укрепления экономических связей региона РФ и Венесуэлы. Отдельное внимание было уделено вопросам обмена опытом в различных сферах, была подчеркнута важность поддержания регулярного диалога и практического взаимодействия, отметил Кадыров. "Было приятно услышать от Николаса Мадуро высокую оценку оперативно-боевой деятельности чеченских бойцов, участвующих в специальной военной операции. Мы искренне признательны ему за теплые слова в адрес наших подразделений", - добавил глава Чечни. Ранее состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с Мадуро. Переговоры двух лидеров продлились более двух часов. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, встреча была обстоятельной, президенты обсудили всю повестку дня, в том числе конкретные вопросы сотрудничества в сфере энергетики, включая нефтяной сектор. Мадуроприлетел в Москву в среду. После переговоров он останется в России для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Вместе с президентом в РФ прибыла представительная делегация, включая министров правительства и высокопоставленных военнослужащих.
https://ria.ru/20250507/venesuela-2015698411.html
https://ria.ru/20250507/kadyrov-2015663853.html
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россия, венесуэла, москва, николас мадуро, владимир путин, дмитрий песков, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)
Россия, Венесуэла, Москва, Николас Мадуро, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня)
Кадыров провел встречу с делегацией Венесуэлы

Кадыров сообщил о встрече с делегацией Венесуэлы во главе с Мадуро

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 7 мая - РИА Новости. Глава Чечни Разман Кадыров заявил о встрече с делегацией Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро.
Москве встретился с делегацией Боливарианской Республики Венесуэла во главе с президентом Николасом Мадуро", - сообщил Кадыров в своем Telegram-канале.
Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Глава МИД Венесуэлы осудил цензуру в отношении российских СМИ
Вчера, 21:58
На встрече, как написал глава Чечни, обсуждались "актуальные вопросы двустороннего взаимодействия", в том числе перспективы инвестиционного сотрудничества и укрепления экономических связей региона РФ и Венесуэлы. Отдельное внимание было уделено вопросам обмена опытом в различных сферах, была подчеркнута важность поддержания регулярного диалога и практического взаимодействия, отметил Кадыров.
"Было приятно услышать от Николаса Мадуро высокую оценку оперативно-боевой деятельности чеченских бойцов, участвующих в специальной военной операции. Мы искренне признательны ему за теплые слова в адрес наших подразделений", - добавил глава Чечни.
Ранее состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с Мадуро. Переговоры двух лидеров продлились более двух часов. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, встреча была обстоятельной, президенты обсудили всю повестку дня, в том числе конкретные вопросы сотрудничества в сфере энергетики, включая нефтяной сектор. Мадуроприлетел в Москву в среду. После переговоров он останется в России для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Вместе с президентом в РФ прибыла представительная делегация, включая министров правительства и высокопоставленных военнослужащих.
Президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
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Вчера, 19:10
 
РоссияВенесуэлаМоскваНиколас МадуроВладимир ПутинДмитрий ПесковРамзан КадыровЧеченская республика (Чечня)
 
 
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