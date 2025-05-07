Кадыров провел встречу с делегацией Венесуэлы
Кадыров сообщил о встрече с делегацией Венесуэлы во главе с Мадуро
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 7 мая - РИА Новости. Глава Чечни Разман Кадыров заявил о встрече с делегацией Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро.
"В Москве встретился с делегацией Боливарианской Республики Венесуэла во главе с президентом Николасом Мадуро", - сообщил Кадыров в своем Telegram-канале.
На встрече, как написал глава Чечни, обсуждались "актуальные вопросы двустороннего взаимодействия", в том числе перспективы инвестиционного сотрудничества и укрепления экономических связей региона РФ и Венесуэлы. Отдельное внимание было уделено вопросам обмена опытом в различных сферах, была подчеркнута важность поддержания регулярного диалога и практического взаимодействия, отметил Кадыров.
"Было приятно услышать от Николаса Мадуро высокую оценку оперативно-боевой деятельности чеченских бойцов, участвующих в специальной военной операции. Мы искренне признательны ему за теплые слова в адрес наших подразделений", - добавил глава Чечни.
Ранее состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с Мадуро. Переговоры двух лидеров продлились более двух часов. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, встреча была обстоятельной, президенты обсудили всю повестку дня, в том числе конкретные вопросы сотрудничества в сфере энергетики, включая нефтяной сектор. Мадуроприлетел в Москву в среду. После переговоров он останется в России для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Вместе с президентом в РФ прибыла представительная делегация, включая министров правительства и высокопоставленных военнослужащих.