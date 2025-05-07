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Кадыров рассказал об итогах встречи с Путиным - РИА Новости, 07.05.2025
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20:41 07.05.2025 (обновлено: 21:10 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/kadyrov-2015685668.html
Кадыров рассказал об итогах встречи с Путиным
Кадыров рассказал об итогах встречи с Путиным - РИА Новости, 07.05.2025
Кадыров рассказал об итогах встречи с Путиным
Глава Чечни Рамзан Кадыров по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал, что обсудил с главой государства ряд важных тем вне протокола и по... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T20:41:00+03:00
2025-05-07T21:10:00+03:00
рамзан кадыров
владимир путин
политика
россия
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 7 мая - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал, что обсудил с главой государства ряд важных тем вне протокола и по каждой получил полное понимание и поддержку.&quot;Все успехи, которых мы достигли за последние 25 лет, стали возможны только благодаря многолетней и всесторонней поддержке президента России. Он всегда был рядом — лично, по-отечески вовлечён. Владимир Владимирович скромен, но я знаю: все эти годы он практически в ручном режиме направлял наши действия. С любым вопросом я мог обратиться к нему и всегда получал поддержку. Как и сегодня. Мы обсудили ряд важных тем вне протокола — и по каждой получил полное понимание и поддержку&quot;, — сообщил Кадыров в своем Telegram-канале.Он также поблагодарил Путина за доверие, внимание и поддержку чеченского народа."Мы это высоко ценим и сделаем всё, чтобы оправдать эту оценку", - написал глава Чечни.Глава государства в среду провел встречу с руководителем Чечни, где обсуждалась текущая ситуация в республике. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Кадыров примет участие в расширенных составах переговоров с некоторыми делегациями.
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рамзан кадыров, владимир путин, политика, россия, чеченская республика (чечня)
Рамзан Кадыров, Владимир Путин, Политика, Россия, Чеченская республика (Чечня)
Кадыров рассказал об итогах встречи с Путиным

Кадыров заявил, что обсудил с Путиным важные темы и по каждой получил поддержку

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время встречи - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время встречи
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ГРОЗНЫЙ, 7 мая - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал, что обсудил с главой государства ряд важных тем вне протокола и по каждой получил полное понимание и поддержку.
«

"Все успехи, которых мы достигли за последние 25 лет, стали возможны только благодаря многолетней и всесторонней поддержке президента России. Он всегда был рядом — лично, по-отечески вовлечён. Владимир Владимирович скромен, но я знаю: все эти годы он практически в ручном режиме направлял наши действия. С любым вопросом я мог обратиться к нему и всегда получал поддержку. Как и сегодня. Мы обсудили ряд важных тем вне протокола — и по каждой получил полное понимание и поддержку", — сообщил Кадыров в своем Telegram-канале.

Он также поблагодарил Путина за доверие, внимание и поддержку чеченского народа.
"Мы это высоко ценим и сделаем всё, чтобы оправдать эту оценку", - написал глава Чечни.
Глава государства в среду провел встречу с руководителем Чечни, где обсуждалась текущая ситуация в республике. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Кадыров примет участие в расширенных составах переговоров с некоторыми делегациями.
Президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Кадыров рассказал об участии в переговорах Путина и Мадуро
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Рамзан КадыровВладимир ПутинПолитикаРоссияЧеченская республика (Чечня)
 
 
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