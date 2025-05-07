Кадыров рассказал об итогах встречи с Путиным
Кадыров заявил, что обсудил с Путиным важные темы и по каждой получил поддержку
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время встречи
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ГРОЗНЫЙ, 7 мая - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал, что обсудил с главой государства ряд важных тем вне протокола и по каждой получил полное понимание и поддержку.
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"Все успехи, которых мы достигли за последние 25 лет, стали возможны только благодаря многолетней и всесторонней поддержке президента России. Он всегда был рядом — лично, по-отечески вовлечён. Владимир Владимирович скромен, но я знаю: все эти годы он практически в ручном режиме направлял наши действия. С любым вопросом я мог обратиться к нему и всегда получал поддержку. Как и сегодня. Мы обсудили ряд важных тем вне протокола — и по каждой получил полное понимание и поддержку", — сообщил Кадыров в своем Telegram-канале.
Он также поблагодарил Путина за доверие, внимание и поддержку чеченского народа.
"Мы это высоко ценим и сделаем всё, чтобы оправдать эту оценку", - написал глава Чечни.
Глава государства в среду провел встречу с руководителем Чечни, где обсуждалась текущая ситуация в республике. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Кадыров примет участие в расширенных составах переговоров с некоторыми делегациями.