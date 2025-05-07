https://ria.ru/20250507/kadyrov-2015685668.html

Кадыров рассказал об итогах встречи с Путиным

Кадыров рассказал об итогах встречи с Путиным - РИА Новости, 07.05.2025

Кадыров рассказал об итогах встречи с Путиным

Глава Чечни Рамзан Кадыров по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал, что обсудил с главой государства ряд важных тем вне протокола и по... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T20:41:00+03:00

2025-05-07T20:41:00+03:00

2025-05-07T21:10:00+03:00

рамзан кадыров

владимир путин

политика

россия

чеченская республика (чечня)

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ГРОЗНЫЙ, 7 мая - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал, что обсудил с главой государства ряд важных тем вне протокола и по каждой получил полное понимание и поддержку."Все успехи, которых мы достигли за последние 25 лет, стали возможны только благодаря многолетней и всесторонней поддержке президента России. Он всегда был рядом — лично, по-отечески вовлечён. Владимир Владимирович скромен, но я знаю: все эти годы он практически в ручном режиме направлял наши действия. С любым вопросом я мог обратиться к нему и всегда получал поддержку. Как и сегодня. Мы обсудили ряд важных тем вне протокола — и по каждой получил полное понимание и поддержку", — сообщил Кадыров в своем Telegram-канале.Он также поблагодарил Путина за доверие, внимание и поддержку чеченского народа."Мы это высоко ценим и сделаем всё, чтобы оправдать эту оценку", - написал глава Чечни.Глава государства в среду провел встречу с руководителем Чечни, где обсуждалась текущая ситуация в республике. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Кадыров примет участие в расширенных составах переговоров с некоторыми делегациями.

https://ria.ru/20250507/kadyrov-2015663853.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

рамзан кадыров, владимир путин, политика, россия, чеченская республика (чечня)