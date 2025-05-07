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Кадыров рассказал об участии в переговорах Путина и Мадуро - РИА Новости, 07.05.2025
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19:10 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/kadyrov-2015663853.html
Кадыров рассказал об участии в переговорах Путина и Мадуро
Кадыров рассказал об участии в переговорах Путина и Мадуро - РИА Новости, 07.05.2025
Кадыров рассказал об участии в переговорах Путина и Мадуро
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о своем участии в переговорах президентов России и Венесуэлы Владимира Путина и Николаса Мадуро в Кремле. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T19:10:00+03:00
2025-05-07T19:10:00+03:00
россия
венесуэла
москва
владимир путин
рамзан кадыров
николас мадуро
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ГРОЗНЫЙ, 7 мая - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о своем участии в переговорах президентов России и Венесуэлы Владимира Путина и Николаса Мадуро в Кремле. Переговоры двух лидеров продлились более двух часов. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, встреча была обстоятельной, президенты обсудили всю повестку дня, в том числе конкретные вопросы сотрудничества в сфере энергетики, включая нефтяной сектор. Мадуро прилетел в Москву в среду. После переговоров он останется в России для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Вместе с президентом в РФ прибыла представительная делегация, включая министров правительства и высокопоставленных военнослужащих. "Сегодня мне выпала честь принять участие в переговорах Путина с Мадуро, которые прошли в Кремле", - сообщил Кадыров в своем Telegram-канале. Глава Чечни выразил "глубокую признательность" Путину за возможность участвовать во встрече. "Такие мероприятия позволяют изнутри видеть, как формируется ответственная внешняя политика, и как укрепляются позиции нашей страны на международной арене... Искренне рад, что имею возможность работать под руководством такого достойного и мудрого политического деятеля, как Путин!" - написал Кадыров. Путин 14 марта отметил, что стратегическое партнерство и сотрудничество между Россией и Венесуэлой создаст прочную основу для дальнейшего расширения многоплановых связей на долгосрочную перспективу.
https://ria.ru/20250507/dogovor-2015613027.html
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россия, венесуэла, москва, владимир путин, рамзан кадыров, николас мадуро
Россия, Венесуэла, Москва, Владимир Путин, Рамзан Кадыров, Николас Мадуро
Кадыров рассказал об участии в переговорах Путина и Мадуро

Кадыров рассказал о своем участии в переговорах Путина и Мадуро в Кремле

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи
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ГРОЗНЫЙ, 7 мая - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о своем участии в переговорах президентов России и Венесуэлы Владимира Путина и Николаса Мадуро в Кремле.
Переговоры двух лидеров продлились более двух часов. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, встреча была обстоятельной, президенты обсудили всю повестку дня, в том числе конкретные вопросы сотрудничества в сфере энергетики, включая нефтяной сектор. Мадуро прилетел в Москву в среду. После переговоров он останется в России для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Вместе с президентом в РФ прибыла представительная делегация, включая министров правительства и высокопоставленных военнослужащих.
Президент Владимир Путин и глава Венесуэлы Николас Мадуро во время подписания документов о сотрудничестве - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
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"Сегодня мне выпала честь принять участие в переговорах Путина с Мадуро, которые прошли в Кремле", - сообщил Кадыров в своем Telegram-канале.
Глава Чечни выразил "глубокую признательность" Путину за возможность участвовать во встрече.
"Такие мероприятия позволяют изнутри видеть, как формируется ответственная внешняя политика, и как укрепляются позиции нашей страны на международной арене... Искренне рад, что имею возможность работать под руководством такого достойного и мудрого политического деятеля, как Путин!" - написал Кадыров.
Путин 14 марта отметил, что стратегическое партнерство и сотрудничество между Россией и Венесуэлой создаст прочную основу для дальнейшего расширения многоплановых связей на долгосрочную перспективу.
Президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
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РоссияВенесуэлаМоскваВладимир ПутинРамзан КадыровНиколас Мадуро
 
 
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