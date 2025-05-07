https://ria.ru/20250507/kadyrov-2015637498.html

Путин встретился с Кадыровым

Путин встретился с Кадыровым - РИА Новости, 07.05.2025

Путин встретился с Кадыровым

Президент РФ Владимир Путин встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым в Кремле. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T18:02:00+03:00

2025-05-07T18:02:00+03:00

2025-05-07T18:27:00+03:00

россия

политика

рамзан кадыров

владимир путин

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015650399_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_323282697007201865147526a94db898.jpg

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым в Кремле.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Путин в среду встретится с Кадыровым в Кремле, он также подчеркивал, что Кадыров примет участие в расширенных составах переговоров с некоторыми делегациями."Рамзан Ахматович, добрый день!… Мы давно с вами договаривались повидаться, чтобы поговорить о текущей ситуации в республике", - сказал Путин в начале встречи.Кадыров в ответ поблагодарил Путина за то, что он "нашел время в своем плотном графике" для разговора.

https://ria.ru/20250507/putin-2015638497.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Путин на встрече с Рамзаном Кадыровым Владимир Путин на встрече с Рамзаном Кадыровым 2025-05-07T18:02 true PT3M33S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, политика, рамзан кадыров, владимир путин, дмитрий песков