https://ria.ru/20250507/kadyrov-2015637498.html
Путин встретился с Кадыровым
Путин встретился с Кадыровым - РИА Новости, 07.05.2025
Путин встретился с Кадыровым
Президент РФ Владимир Путин встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым в Кремле. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T18:02:00+03:00
2025-05-07T18:02:00+03:00
2025-05-07T18:27:00+03:00
россия
политика
рамзан кадыров
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым в Кремле.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Путин в среду встретится с Кадыровым в Кремле, он также подчеркивал, что Кадыров примет участие в расширенных составах переговоров с некоторыми делегациями."Рамзан Ахматович, добрый день!… Мы давно с вами договаривались повидаться, чтобы поговорить о текущей ситуации в республике", - сказал Путин в начале встречи.Кадыров в ответ поблагодарил Путина за то, что он "нашел время в своем плотном графике" для разговора.
https://ria.ru/20250507/putin-2015638497.html
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Владимир Путин на встрече с Рамзаном Кадыровым
Владимир Путин на встрече с Рамзаном Кадыровым
2025-05-07T18:02
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РИА Новости
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россия, политика, рамзан кадыров, владимир путин, дмитрий песков
Россия, Политика, Рамзан Кадыров, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин встретился с Кадыровым
Путин принял главу Чечни Кадырова в Кремле