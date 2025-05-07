При новом ударе Израиля по школе в Газе погибли десять человек
При новом ударе Израиля по школе в Газе погибли десять человек, 50 пострадали
© AP Photo / Ariel SchalitВид на разрушенные здания в секторе Газа
© AP Photo / Ariel Schalit
Вид на разрушенные здания в секторе Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Жертвами второго за сутки удара Израиля по школе в лагере Эль-Бурейдж в центральной части сектора Газа стали 10 человек, пострадали около 50, сообщило палестинские информационное агентство WAFA.
“ВВС оккупационных сил второй раз за несколько часов обстреляли школу Абу-Хмейса, где размещались беженцы, что привело к гибели 10 человек и ранению еще около 50”, - сообщило агентство.
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Первый удар по школе Абу-Хмейса, которую курирует Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), был нанесен вечером во вторник. В результате атаки погибли не менее 20 человек, десятки пострадали.
По данным министерства здравоохранения сектора Газа, с 18 марта, когда Израиль возобновил обстрелы, в Газе погибли более 2,5 тысяч человек, пострадали более 6,7 тысяч.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.