https://ria.ru/20250507/izrail-2015448015.html

При новом ударе Израиля по школе в Газе погибли десять человек

При новом ударе Израиля по школе в Газе погибли десять человек - РИА Новости, 07.05.2025

При новом ударе Израиля по школе в Газе погибли десять человек

Жертвами второго за сутки удара Израиля по школе в лагере Эль-Бурейдж в центральной части сектора Газа стали 10 человек, пострадали около 50, сообщило... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T08:54:00+03:00

2025-05-07T08:54:00+03:00

2025-05-07T08:54:00+03:00

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Жертвами второго за сутки удара Израиля по школе в лагере Эль-Бурейдж в центральной части сектора Газа стали 10 человек, пострадали около 50, сообщило палестинские информационное агентство WAFA. “ВВС оккупационных сил второй раз за несколько часов обстреляли школу Абу-Хмейса, где размещались беженцы, что привело к гибели 10 человек и ранению еще около 50”, - сообщило агентство. Первый удар по школе Абу-Хмейса, которую курирует Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), был нанесен вечером во вторник. В результате атаки погибли не менее 20 человек, десятки пострадали. По данным министерства здравоохранения сектора Газа, с 18 марта, когда Израиль возобновил обстрелы, в Газе погибли более 2,5 тысяч человек, пострадали более 6,7 тысяч. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.

https://ria.ru/20250506/izrail-2015314360.html

https://ria.ru/20250411/gaza-2010795691.html

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Варвара Скокшина

в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, оон