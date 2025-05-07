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СМИ: в Джамму и Кашмире потерпел крушение истребитель ВВС Индии - РИА Новости, 07.05.2025
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05:44 07.05.2025
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СМИ: в Джамму и Кашмире потерпел крушение истребитель ВВС Индии
СМИ: в Джамму и Кашмире потерпел крушение истребитель ВВС Индии - РИА Новости, 07.05.2025
СМИ: в Джамму и Кашмире потерпел крушение истребитель ВВС Индии
Истребитель потерпел крушение в индийском регионе Джамму и Кашмир, пилот пострадал и доставлен в больницу, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T05:44:00+03:00
2025-05-07T05:44:00+03:00
в мире
индия
пакистан
кашмир
операция синдур в пакистане
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Истребитель потерпел крушение в индийском регионе Джамму и Кашмир, пилот пострадал и доставлен в больницу, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного чиновника Индии. "Истребитель разбился в индийском Кашмире, пострадавший пилот доставлен в больницу", - говорится в сообщении. Ранее минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме начало операцию "Синдур", нанеся удар по террористической инфраструктуре на территории Пакистана. В ведомстве отметили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь, власти Пакистана заявляли, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее восьми человек, 35 получили ранения. Как сообщили источники агентства АНИ, целью ударов Индии по лагерям террористов в Пакистане было высшее руководство террористических группировок "Джайш-и-Мухаммед" и "Лашкар-и-Тайба"* (запрещена в России), за их роль в спонсировании террористической деятельности в Индии. Источники агентства также отметили, что при атаках использовались системы высокоточного ударного оружия индийской армии, ВМС и ВВС, а координаты атак были предоставлены разведывательными службами. Атаки проводились только с индийской территории, добавили собеседники агентства. Как отмечали источники телеканала News 18, в результате ударов Индии по лагерям террористов в Пакистане не менее 12 террористов ликвидированы и 55 ранены. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления"*, связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.* Запрещенная в России террористическая группировка
https://ria.ru/20250507/pakistan-2015425170.html
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в мире, индия, пакистан, кашмир, операция синдур в пакистане
В мире, Индия, Пакистан, Кашмир, Операция Синдур в Пакистане
СМИ: в Джамму и Кашмире потерпел крушение истребитель ВВС Индии

Reuters: в Джамму и Кашмире потерпел крушение истребитель ВВС Индии

© Фото : страница ВВС Индии в TwitterИстребитель индийских ВВС
Истребитель индийских ВВС - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© Фото : страница ВВС Индии в Twitter
Истребитель индийских ВВС. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Истребитель потерпел крушение в индийском регионе Джамму и Кашмир, пилот пострадал и доставлен в больницу, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного чиновника Индии.
"Истребитель разбился в индийском Кашмире, пострадавший пилот доставлен в больницу", - говорится в сообщении.
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Вчера, 02:55
Ранее минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме начало операцию "Синдур", нанеся удар по террористической инфраструктуре на территории Пакистана. В ведомстве отметили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь, власти Пакистана заявляли, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее восьми человек, 35 получили ранения.
Как сообщили источники агентства АНИ, целью ударов Индии по лагерям террористов в Пакистане было высшее руководство террористических группировок "Джайш-и-Мухаммед" и "Лашкар-и-Тайба"* (запрещена в России), за их роль в спонсировании террористической деятельности в Индии. Источники агентства также отметили, что при атаках использовались системы высокоточного ударного оружия индийской армии, ВМС и ВВС, а координаты атак были предоставлены разведывательными службами. Атаки проводились только с индийской территории, добавили собеседники агентства.
Как отмечали источники телеканала News 18, в результате ударов Индии по лагерям террористов в Пакистане не менее 12 террористов ликвидированы и 55 ранены.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления"*, связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.
* Запрещенная в России террористическая группировка
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В миреИндияПакистанКашмирОперация Синдур в Пакистане
 
 
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