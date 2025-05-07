https://ria.ru/20250507/indiya-2015546126.html

Кремль призвал Индию и Пакистан к урегулированию

Кремль призвал Индию и Пакистан к урегулированию - РИА Новости, 07.05.2025

Кремль призвал Индию и Пакистан к урегулированию

Ситуация между Индией Пакистаном является поводом для обеспокоенности, Россия призывает стороны к сдержанности и переговорам для урегулирования разногласий,... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T14:37:00+03:00

2025-05-07T14:37:00+03:00

2025-05-07T14:45:00+03:00

в мире

индия

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россия

дмитрий песков

операция синдур в пакистане

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Ситуация между Индией Пакистаном является поводом для обеспокоенности, Россия призывает стороны к сдержанности и переговорам для урегулирования разногласий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Конечно же, это повод для чрезвычайной обеспокоенности, и мы призываем обе стороны к сдержанности, к скорейшему переходу к переговорным методам урегулирования всех разногласий", - сказал Песков, комментируя обострение напряженности между Индией и Пакистаном.Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства о причастности пакистанской межведомственной разведки к нападению, совершенному террористической группировкой "Лашкар-э-Тайба" (запрещена в РФ). Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ.

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в мире, индия, пакистан, россия, дмитрий песков, операция синдур в пакистане