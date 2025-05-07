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Кремль призвал Индию и Пакистан к урегулированию - РИА Новости, 07.05.2025
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14:37 07.05.2025 (обновлено: 14:45 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/indiya-2015546126.html
Кремль призвал Индию и Пакистан к урегулированию
Кремль призвал Индию и Пакистан к урегулированию - РИА Новости, 07.05.2025
Кремль призвал Индию и Пакистан к урегулированию
Ситуация между Индией Пакистаном является поводом для обеспокоенности, Россия призывает стороны к сдержанности и переговорам для урегулирования разногласий,... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T14:37:00+03:00
2025-05-07T14:45:00+03:00
в мире
индия
пакистан
россия
дмитрий песков
операция синдур в пакистане
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Ситуация между Индией Пакистаном является поводом для обеспокоенности, Россия призывает стороны к сдержанности и переговорам для урегулирования разногласий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Конечно же, это повод для чрезвычайной обеспокоенности, и мы призываем обе стороны к сдержанности, к скорейшему переходу к переговорным методам урегулирования всех разногласий", - сказал Песков, комментируя обострение напряженности между Индией и Пакистаном.Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства о причастности пакистанской межведомственной разведки к нападению, совершенному террористической группировкой "Лашкар-э-Тайба" (запрещена в РФ). Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ.
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в мире, индия, пакистан, россия, дмитрий песков, операция синдур в пакистане
В мире, Индия, Пакистан, Россия, Дмитрий Песков, Операция Синдур в Пакистане
Кремль призвал Индию и Пакистан к урегулированию

Песков: Россия призывает Индию и Пакистан к урегулированию конфликта

© AP Photo / Tsering TopgyalФлаги Индии
Флаги Индии - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© AP Photo / Tsering Topgyal
Флаги Индии. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Ситуация между Индией Пакистаном является поводом для обеспокоенности, Россия призывает стороны к сдержанности и переговорам для урегулирования разногласий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Конечно же, это повод для чрезвычайной обеспокоенности, и мы призываем обе стороны к сдержанности, к скорейшему переходу к переговорным методам урегулирования всех разногласий", - сказал Песков, комментируя обострение напряженности между Индией и Пакистаном.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства о причастности пакистанской межведомственной разведки к нападению, совершенному террористической группировкой "Лашкар-э-Тайба" (запрещена в РФ). Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
МИД России призвал Индию и Пакистан к сдержанности
Вчера, 09:14
 
В миреИндияПакистанРоссияДмитрий ПесковОперация Синдур в Пакистане
 
 
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