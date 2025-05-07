Визит премьера Индии в Европу отложили
Визит премьера Индии Моди в Европу, запланированный на середину мая, отложили
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Премьер-министр Индии Нарендра Моди. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 мая – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди отложил запланированный на середину мая визит в Норвегию, Хорватию и Нидерланды, сообщило агентство АНИ со ссылкой на источники.
"Визит премьер-министра Нарендры Моди в Норвегию, Хорватию и Нидерланды отложен", - сообщили источники агентства.
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Сообщение об отмене визита поступило на фоне начатой минобороны Индии в ответ на теракт в Пахалгаме операции "Синдур". Как сообщили в ведомстве, удар был нанесен по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана, ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь, власти Пакистана заявляли, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 24 человек, 46 получили ранения.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ.