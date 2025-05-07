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Визит премьера Индии в Европу отложили - РИА Новости, 07.05.2025
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09:59 07.05.2025 (обновлено: 10:10 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/indiya-2015460848.html
Визит премьера Индии в Европу отложили
Визит премьера Индии в Европу отложили - РИА Новости, 07.05.2025
Визит премьера Индии в Европу отложили
Премьер-министр Индии Нарендра Моди отложил запланированный на середину мая визит в Норвегию, Хорватию и Нидерланды, сообщило агентство АНИ со ссылкой на... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T09:59:00+03:00
2025-05-07T10:10:00+03:00
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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 мая – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди отложил запланированный на середину мая визит в Норвегию, Хорватию и Нидерланды, сообщило агентство АНИ со ссылкой на источники."Визит премьер-министра Нарендры Моди в Норвегию, Хорватию и Нидерланды отложен", - сообщили источники агентства.Ранее сообщалось, что он планировал посетить третий саммит Индии и стран Северной Европы в Осло 15-16 мая, после чего должен был нанести визит в другие страны.Сообщение об отмене визита поступило на фоне начатой минобороны Индии в ответ на теракт в Пахалгаме операции "Синдур". Как сообщили в ведомстве, удар был нанесен по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана, ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь, власти Пакистана заявляли, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 24 человек, 46 получили ранения.Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ.
https://ria.ru/20250507/pakistan-2015448662.html
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в мире, индия, европа
В мире, Индия, Европа
Визит премьера Индии в Европу отложили

Визит премьера Индии Моди в Европу, запланированный на середину мая, отложили

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПремьер-министр Индии Нарендра Моди
Премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Премьер-министр Индии Нарендра Моди. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 мая – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди отложил запланированный на середину мая визит в Норвегию, Хорватию и Нидерланды, сообщило агентство АНИ со ссылкой на источники.
"Визит премьер-министра Нарендры Моди в Норвегию, Хорватию и Нидерланды отложен", - сообщили источники агентства.
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Ранее сообщалось, что он планировал посетить третий саммит Индии и стран Северной Европы в Осло 15-16 мая, после чего должен был нанести визит в другие страны.
Сообщение об отмене визита поступило на фоне начатой минобороны Индии в ответ на теракт в Пахалгаме операции "Синдур". Как сообщили в ведомстве, удар был нанесен по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана, ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь, власти Пакистана заявляли, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 24 человек, 46 получили ранения.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ.
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