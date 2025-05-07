https://ria.ru/20250507/indiya-2015460848.html

Визит премьера Индии в Европу отложили

Визит премьера Индии в Европу отложили - РИА Новости, 07.05.2025

Визит премьера Индии в Европу отложили

Премьер-министр Индии Нарендра Моди отложил запланированный на середину мая визит в Норвегию, Хорватию и Нидерланды, сообщило агентство АНИ со ссылкой на... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T09:59:00+03:00

2025-05-07T09:59:00+03:00

2025-05-07T10:10:00+03:00

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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 мая – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди отложил запланированный на середину мая визит в Норвегию, Хорватию и Нидерланды, сообщило агентство АНИ со ссылкой на источники."Визит премьер-министра Нарендры Моди в Норвегию, Хорватию и Нидерланды отложен", - сообщили источники агентства.Ранее сообщалось, что он планировал посетить третий саммит Индии и стран Северной Европы в Осло 15-16 мая, после чего должен был нанести визит в другие страны.Сообщение об отмене визита поступило на фоне начатой минобороны Индии в ответ на теракт в Пахалгаме операции "Синдур". Как сообщили в ведомстве, удар был нанесен по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана, ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь, власти Пакистана заявляли, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 24 человек, 46 получили ранения.Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ.

https://ria.ru/20250507/pakistan-2015448662.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, индия, европа