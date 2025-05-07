https://ria.ru/20250507/indiya-2015439968.html

В столице Индии прошла акция "Бессмертный полк"

В столице Индии прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 07.05.2025

В столице Индии прошла акция "Бессмертный полк"

Акция "Бессмертный полк" прошла в Нью-Дели, в акции впервые приняли участие жители Индии, чьи родственники сражались в Великой Отечественной и Второй мировой... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T07:31:00+03:00

2025-05-07T07:31:00+03:00

2025-05-07T07:31:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

индия

россия

томск

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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 мая – РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" прошла в Нью-Дели, в акции впервые приняли участие жители Индии, чьи родственники сражались в Великой Отечественной и Второй мировой войнах, передает корреспондент РИА Новости. В акции приняли участие несколько сотен человек. Участники "Бессмертного полка" вышли на улицы индийской столицы с георгиевской лентой длинной 80 метров в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, и держали в руках плакаты с изображением их родственников, участвовавших в этой войне. "Для меня это возможность вспомнить о моем дедушке, почтить его память и сказать слова благодарности за то, что он делал. Я впервые участвую в такой акции, но очень надеюсь, что они будут продолжаться", - сказала РИА Новости Ритха Сита. "Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.

https://ria.ru/20250507/buenos-ayres-2015436735.html

индия

россия

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80-летие победы в великой отечественной войне, индия, россия, томск