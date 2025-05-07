https://ria.ru/20250507/indiya-2015421845.html

СМИ: целями ударов Индии в Пакистане были руководители террористов

СМИ: целями ударов Индии в Пакистане были руководители террористов - РИА Новости, 07.05.2025

СМИ: целями ударов Индии в Пакистане были руководители террористов

Целью ударов Индии по лагерям террористов в Пакистане было высшее руководство террористических группировок "Джайш-и-Мухаммед" и "Лашкар-и-Тайба"* (запрещена в... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T02:01:00+03:00

2025-05-07T02:01:00+03:00

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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 мая - РИА Новости. Целью ударов Индии по лагерям террористов в Пакистане было высшее руководство террористических группировок "Джайш-и-Мухаммед" и "Лашкар-и-Тайба"* (запрещена в России), сообщает агентство АНИ со ссылкой на источники. Ранее минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме нанесло удар по террористической инфраструктуре на территории Пакистана. В ведомстве отметили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь, власти Пакистана заявляют, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее трех человек. "Индийские силы выбрали место для ударов с намерением поразить высшее руководство "Джайш-и-Мухаммед" и "Лашкар-и-Тайба"* за их роль в спонсировании террористической деятельности в Индии", - сообщили источники агентства. Там также отметили, что "при атаках использовались системы высокоточного ударного оружия трех сил: индийской армии, военно-морских сил и военно-воздушных сил". "Координаты атак на лагеря террористов в Пакистане и оккупированном Пакистаном Кашмире были предоставлены разведывательными службами. Атаки проводились только с индийской территории", - добавили собеседники агентства. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления"*, связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20250507/indiya-2015419987.html

https://ria.ru/20250507/pakistan-2015420484.html

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в мире, пакистан, индия, россия, операция синдур в пакистане