СМИ: целями ударов Индии в Пакистане были руководители террористов
ANI: целями ударов Индии в Пакистане были руководители террористов
© AP Photo / M.D. MughalПоследствия ракетной атаки Индии по территории Пакистана
© AP Photo / M.D. Mughal
Последствия ракетной атаки Индии по территории Пакистана. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 мая - РИА Новости. Целью ударов Индии по лагерям террористов в Пакистане было высшее руководство террористических группировок "Джайш-и-Мухаммед" и "Лашкар-и-Тайба"* (запрещена в России), сообщает агентство АНИ со ссылкой на источники.
Ранее минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме нанесло удар по террористической инфраструктуре на территории Пакистана. В ведомстве отметили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь, власти Пакистана заявляют, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее трех человек.
"Индийские силы выбрали место для ударов с намерением поразить высшее руководство "Джайш-и-Мухаммед" и "Лашкар-и-Тайба"* за их роль в спонсировании террористической деятельности в Индии", - сообщили источники агентства.
Там также отметили, что "при атаках использовались системы высокоточного ударного оружия трех сил: индийской армии, военно-морских сил и военно-воздушных сил".
"Координаты атак на лагеря террористов в Пакистане и оккупированном Пакистаном Кашмире были предоставлены разведывательными службами. Атаки проводились только с индийской территории", - добавили собеседники агентства.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления"*, связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.
* Запрещенная в России террористическая организация