https://ria.ru/20250507/indiya-2015419987.html
СМИ: Индия проинформировала ряд стран о мерах в отношении Пакистана
СМИ: Индия проинформировала ряд стран о мерах в отношении Пакистана - РИА Новости, 07.05.2025
СМИ: Индия проинформировала ряд стран о мерах в отношении Пакистана
Чиновники Индии связались с представителями России, США, Великобритании, Саудовской Аравии и ОАЭ, сообщив им о предпринятых шагах в отношении Пакистана,... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T01:41:00+03:00
2025-05-07T01:41:00+03:00
2025-05-07T01:41:00+03:00
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Чиновники Индии связались с представителями России, США, Великобритании, Саудовской Аравии и ОАЭ, сообщив им о предпринятых шагах в отношении Пакистана, передает агентство Рейтер со ссылкой на индийский источник. Ранее минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме нанесло удар по террористической инфраструктуре на территории Пакистана. В ведомстве отметили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь, власти Пакистана заявляют, что Индия атаковала пять пакистанских населенных пунктов, в результате ударов погибли не менее трех человек. "Высокопоставленные индийские чиновники поговорили с коллегами в США, Великобритании, Саудовской Аравии, ОАЭ и РФ, чтобы проинформировать их о предпринятых Индией шагах", - говорится в сообщении. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления"*, связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. В ответ на атаку террористов в Джамму и Кашмире Индия предприняла ряд жестких мер против Пакистана, включая высылку пакистанских военных атташе, приостановку действия более чем шестидесятилетнего Договора о водных ресурсах в бассейне реки Инд и немедленное закрытие наземного транзитного пункта Аттари. Позже, в ходе встречи с военным руководством 29 апреля премьер-министр Индии заявил, что вооруженные силы страны имеют "полную оперативную свободу в принятии решений о способах, целях и сроках нашего ответа" на террористическую атаку в Пахалгаме. В свою очередь Пакистан приостановил действие всех двусторонних соглашений с Индией, закрыл свое воздушное пространство для индийских авиакомпаний и заявил, что любая попытка остановить или отвести поток воды, принадлежащей Пакистану в соответствии с договором о водах Инда, а также узурпация прав нижних прибрежных государств будут рассматриваться как акт войны.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20250507/pakistan-2015419021.html
https://ria.ru/20250507/turtsiya-2015417426.html
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операция синдур в пакистане, индия, пакистан, россия, в мире
Операция Синдур в Пакистане, Индия, Пакистан, Россия, В мире
СМИ: Индия проинформировала ряд стран о мерах в отношении Пакистана
Reuters: Индия проинформировала ряд стран о мерах в отношении Пакистана
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости.
Чиновники Индии связались с представителями России, США, Великобритании, Саудовской Аравии и ОАЭ, сообщив им о предпринятых шагах в отношении Пакистана, передает агентство Рейтер
со ссылкой на индийский источник.
Ранее минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме нанесло удар по террористической инфраструктуре на территории Пакистана. В ведомстве отметили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь, власти Пакистана заявляют, что Индия атаковала пять пакистанских населенных пунктов, в результате ударов погибли не менее трех человек.
"Высокопоставленные индийские чиновники поговорили с коллегами в США, Великобритании, Саудовской Аравии, ОАЭ и РФ, чтобы проинформировать их о предпринятых Индией шагах", - говорится в сообщении.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления"*, связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.
В ответ на атаку террористов в Джамму и Кашмире Индия предприняла ряд жестких мер против Пакистана, включая высылку пакистанских военных атташе, приостановку действия более чем шестидесятилетнего Договора о водных ресурсах в бассейне реки Инд и немедленное закрытие наземного транзитного пункта Аттари. Позже, в ходе встречи с военным руководством 29 апреля премьер-министр Индии заявил, что вооруженные силы страны имеют "полную оперативную свободу в принятии решений о способах, целях и сроках нашего ответа" на террористическую атаку в Пахалгаме.
В свою очередь Пакистан приостановил действие всех двусторонних соглашений с Индией, закрыл свое воздушное пространство для индийских авиакомпаний и заявил, что любая попытка остановить или отвести поток воды, принадлежащей Пакистану в соответствии с договором о водах Инда, а также узурпация прав нижних прибрежных государств будут рассматриваться как акт войны.
* Запрещенная в России террористическая организация