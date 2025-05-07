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СМИ: при ударе Индии в Пакистане ликвидированы не менее 12 террористов
СМИ: при ударе Индии в Пакистане ликвидированы не менее 12 террористов - РИА Новости, 07.05.2025
СМИ: при ударе Индии в Пакистане ликвидированы не менее 12 террористов
Не менее 12 террористов ликвидированы и 55 ранены в результате ударов Индии по лагерям террористов в Пакистане, сообщает индийский телеканал News 18 со ссылкой... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T01:27:00+03:00
2025-05-07T01:27:00+03:00
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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 мая – РИА Новости. Не менее 12 террористов ликвидированы и 55 ранены в результате ударов Индии по лагерям террористов в Пакистане, сообщает индийский телеканал News 18 со ссылкой на источники. "По меньшей мере 12 террористов были убиты и 55 ранены в результате ударов Индии по лагерям террористов в Пакистане и оккупированном Пакистаном Кашмире", - сообщает телеканал со ссылкой на высокопоставленные правительственные источники. Ранее минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме нанесло удар по террористической инфраструктуре на территории Пакистана. Там отметили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь, власти Пакистана заявляют, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее трех человек. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления"*, связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. В ответ на атаку террористов в Джамму и Кашмире Индия предприняла ряд жестких мер против Пакистана, включая высылку пакистанских военных атташе, приостановку действия более чем шестидесятилетнего Договора о водных ресурсах в бассейне реки Инд и немедленное закрытие наземного транзитного пункта Аттари. Позже, в ходе встречи с военным руководством 29 апреля премьер-министр Индии заявил, что вооруженные силы страны имеют "полную оперативную свободу в принятии решений о способах, целях и сроках нашего ответа" на террористическую атаку в Пахалгаме. В свою очередь Пакистан приостановил действие всех двусторонних соглашений с Индией, закрыл свое воздушное пространство для индийских авиакомпаний и заявил, что любая попытка остановить или отвести поток воды, принадлежащей Пакистану в соответствии с договором о водах Инда, а также узурпация прав нижних прибрежных государств будут рассматриваться как акт войны.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20250507/pakistan-2015418009.html
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в мире, пакистан, индия, джамму, операция синдур в пакистане
В мире, Пакистан, Индия, Джамму, Операция Синдур в Пакистане
СМИ: при ударе Индии в Пакистане ликвидированы не менее 12 террористов
News 18: при ударе Индии ликвидированы не менее 12 террористов
НЬЮ-ДЕЛИ, 7 мая – РИА Новости.
Не менее 12 террористов ликвидированы и 55 ранены в результате ударов Индии по лагерям террористов в Пакистане, сообщает индийский телеканал News 18
со ссылкой на источники.
"По меньшей мере 12 террористов были убиты и 55 ранены в результате ударов Индии
по лагерям террористов в Пакистане
и оккупированном Пакистаном Кашмире", - сообщает телеканал со ссылкой на высокопоставленные правительственные источники.
Ранее минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме нанесло удар по террористической инфраструктуре на территории Пакистана. Там отметили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь, власти Пакистана заявляют, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее трех человек.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму
и Кашмир
, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления"*, связанная с запрещенной в России
террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала
.
В ответ на атаку террористов в Джамму и Кашмире Индия предприняла ряд жестких мер против Пакистана, включая высылку пакистанских военных атташе, приостановку действия более чем шестидесятилетнего Договора о водных ресурсах в бассейне реки Инд и немедленное закрытие наземного транзитного пункта Аттари. Позже, в ходе встречи с военным руководством 29 апреля премьер-министр Индии заявил, что вооруженные силы страны имеют "полную оперативную свободу в принятии решений о способах, целях и сроках нашего ответа" на террористическую атаку в Пахалгаме.
В свою очередь Пакистан приостановил действие всех двусторонних соглашений с Индией, закрыл свое воздушное пространство для индийских авиакомпаний и заявил, что любая попытка остановить или отвести поток воды, принадлежащей Пакистану в соответствии с договором о водах Инда, а также узурпация прав нижних прибрежных государств будут рассматриваться как акт войны.
* Запрещенная в России террористическая организация