https://ria.ru/20250507/indiya-2015414903.html
В Минобороны Индии назвали причину проведения операции "Синдур"
В Минобороны Индии назвали причину проведения операции "Синдур" - РИА Новости, 07.05.2025
В Минобороны Индии назвали причину проведения операции "Синдур"
Минобороны Индии заявило, что операция "Синдур", в ходе которой были нанесены удары по террористической инфраструктуре на пакистанской территории, была... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T00:32:00+03:00
2025-05-07T00:32:00+03:00
2025-05-07T01:34:00+03:00
в мире
индия
пакистан
непал
операция синдур в пакистане
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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 мая - РИА Новости. Минобороны Индии заявило, что операция "Синдур", в ходе которой были нанесены удары по террористической инфраструктуре на пакистанской территории, была проведена после "варварского теракта в Пахалгаме". "Эти шаги были предприняты после варварского теракта в Пахалгаме, в результате которого были убиты 25 индийцев и один гражданин Непала. Мы придерживаемся обязательства, что ответственные за это нападение будут привлечены к ответственности", - отмечается в заявлении. Ранее минобороны Индии сообщило, что нанесло удар по террористической инфраструктуре на территории Пакистана. Там отметили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления"*, связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. В ответ на атаку террористов в Джамму и Кашмире Индия предприняла ряд жестких мер против Пакистана, включая высылку пакистанских военных атташе, приостановку действия более чем шестидесятилетнего Договора о водных ресурсах в бассейне реки Инд и немедленное закрытие наземного транзитного пункта Аттари. Позже, в ходе встречи с военным руководством 29 апреля премьер-министр Индии заявил, что вооруженные силы страны имеют "полную оперативную свободу в принятии решений о способах, целях и сроках нашего ответа" на террористическую атаку в Пахалгаме. В свою очередь Пакистан приостановил действие всех двусторонних соглашений с Индией, закрыл свое воздушное пространство для индийских авиакомпаний и заявил, что любая попытка остановить или отвести поток воды, принадлежащей Пакистану в соответствии с договором о водах Инда, а также узурпация прав нижних прибрежных государств будут рассматриваться как акт войны.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20250507/tramp-2015414621.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, индия, пакистан, непал, операция синдур в пакистане
В мире, Индия, Пакистан, Непал, Операция Синдур в Пакистане
В Минобороны Индии назвали причину проведения операции "Синдур"
Минобороны Индии: операция "Синдур" проведена в ответ на теракт в Пахалгаме
НЬЮ-ДЕЛИ, 7 мая - РИА Новости. Минобороны Индии заявило, что операция "Синдур", в ходе которой были нанесены удары по террористической инфраструктуре на пакистанской территории, была проведена после "варварского теракта в Пахалгаме".
"Эти шаги были предприняты после варварского теракта в Пахалгаме, в результате которого были убиты 25 индийцев и один гражданин Непала
. Мы придерживаемся обязательства, что ответственные за это нападение будут привлечены к ответственности", - отмечается в заявлении.
Ранее минобороны Индии сообщило, что нанесло удар по террористической инфраструктуре на территории Пакистана
. Там отметили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям.
Напряженность между Индией
и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму
и Кашмир
, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления"*, связанная с запрещенной в России
террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.
В ответ на атаку террористов в Джамму и Кашмире Индия предприняла ряд жестких мер против Пакистана, включая высылку пакистанских военных атташе, приостановку действия более чем шестидесятилетнего Договора о водных ресурсах в бассейне реки Инд и немедленное закрытие наземного транзитного пункта Аттари. Позже, в ходе встречи с военным руководством 29 апреля премьер-министр Индии заявил, что вооруженные силы страны имеют "полную оперативную свободу в принятии решений о способах, целях и сроках нашего ответа" на террористическую атаку в Пахалгаме.
В свою очередь Пакистан приостановил действие всех двусторонних соглашений с Индией, закрыл свое воздушное пространство для индийских авиакомпаний и заявил, что любая попытка остановить или отвести поток воды, принадлежащей Пакистану в соответствии с договором о водах Инда, а также узурпация прав нижних прибрежных государств будут рассматриваться как акт войны.
* Запрещенная в России террористическая организация