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В Хабаровске усилят меры безопасности на шествии "Бессмертный полк" - РИА Новости, 07.05.2025
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Хабаровский край
 
11:08 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/habarovsk-2015480178.html
В Хабаровске усилят меры безопасности на шествии "Бессмертный полк"
В Хабаровске усилят меры безопасности на шествии "Бессмертный полк" - РИА Новости, 07.05.2025
В Хабаровске усилят меры безопасности на шествии "Бессмертный полк"
При проведении шествия "Бессмертный полк" в Хабаровске 9 мая будут обеспечены беспрецедентные меры безопасности, сообщает правительство Хабаровского края. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T11:08:00+03:00
2025-05-07T11:08:00+03:00
хабаровский край
хабаровск
дмитрий демешин
волонтеры победы
акция "бессмертный полк"
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ХАБАРОВСК, 7 мая - РИА Новости. При проведении шествия "Бессмертный полк" в Хабаровске 9 мая будут обеспечены беспрецедентные меры безопасности, сообщает правительство Хабаровского края. В этом году по решению губернатора края Дмитрия Демешина шествие пройдет в традиционном формате. Оно было отменено во время пандемии коронавируса в 2020 году. После этого очно не проводилось. Участники акции пройдут с портретами родственников – участников Великой Отечественной войны от площади имени Ленина по улицам Муравьева-Амурского и Тургенева до площади Славы - около 2,5 километра. Шествие начнется после парада Победы. "При проведении шествия будут обеспечены беспрецедентные меры безопасности. Все участники акции пройдут досмотр и рамки металлодетектора на оборудованных правоохранителями контрольно-пропускных пунктах. Основные КПП будут располагаться на улицах Дикопольцева, Петра Комарова, Гайдара, а также на входной группе в парк "Динамо", дополнительный – в районе улиц Тургенева и Комсомольской", - сообщают власти на официальном сайте. По данным руководителя отделения Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" в Хабаровском крае Андрея Белоглазова, пройти к точке сбора участников шествия можно будет только после досмотра на КПП. Чтобы успешно пройти досмотр, нужно не приносить с собой самокаты, велосипеды, коляски, не брать пауэрбанки, домашних животных, бутылки с напитками. Колонну будут сопровождать "волонтеры Победы", которые при необходимости подадут воду, проводят к медработникам и помогут с другими вопросами. Отмечается, что войти в колонну по ходу следования будет невозможно. Исключение – Комсомольская площадь, где для этого будет оборудован отдельный КПП. Белоглазов уточняет, что для безопасности также рекомендуется не приносить портреты участников Великой Отечественной войны в рамках со стеклом. Важно также при оформлении портеров для участия в шествии использовать официальный логотип акции – звезду красноармейца, в центре которой – Георгий Победоносец. Все фотоателье и типографии проинформированы об этом. По традиции, шествие завершится массовым исполнением песни "День Победы" на площади возле Спасо-Преображенского собора. Акция "Бессмертный полк" пройдет не только в традиционном, но и в других форматах: "Автопробег", "Стена памяти", "Бессмертный полк онлайн".
https://ria.ru/20250425/stroitelstvo-2013364514.html
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хабаровск, дмитрий демешин, волонтеры победы, акция "бессмертный полк"
Хабаровский край, Хабаровск, Дмитрий Демешин, Волонтеры Победы, Акция "Бессмертный полк"
В Хабаровске усилят меры безопасности на шествии "Бессмертный полк"

"Бессмертный полк" в Хабаровске обеспечат беспрецедентными мерами безопасности

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВид на Хабаровск
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© РИА Новости / Александр Кряжев
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ХАБАРОВСК, 7 мая - РИА Новости. При проведении шествия "Бессмертный полк" в Хабаровске 9 мая будут обеспечены беспрецедентные меры безопасности, сообщает правительство Хабаровского края.
В этом году по решению губернатора края Дмитрия Демешина шествие пройдет в традиционном формате. Оно было отменено во время пандемии коронавируса в 2020 году. После этого очно не проводилось. Участники акции пройдут с портретами родственников – участников Великой Отечественной войны от площади имени Ленина по улицам Муравьева-Амурского и Тургенева до площади Славы - около 2,5 километра. Шествие начнется после парада Победы.
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"При проведении шествия будут обеспечены беспрецедентные меры безопасности. Все участники акции пройдут досмотр и рамки металлодетектора на оборудованных правоохранителями контрольно-пропускных пунктах. Основные КПП будут располагаться на улицах Дикопольцева, Петра Комарова, Гайдара, а также на входной группе в парк "Динамо", дополнительный – в районе улиц Тургенева и Комсомольской", - сообщают власти на официальном сайте.
По данным руководителя отделения Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" в Хабаровском крае Андрея Белоглазова, пройти к точке сбора участников шествия можно будет только после досмотра на КПП. Чтобы успешно пройти досмотр, нужно не приносить с собой самокаты, велосипеды, коляски, не брать пауэрбанки, домашних животных, бутылки с напитками. Колонну будут сопровождать "волонтеры Победы", которые при необходимости подадут воду, проводят к медработникам и помогут с другими вопросами. Отмечается, что войти в колонну по ходу следования будет невозможно. Исключение – Комсомольская площадь, где для этого будет оборудован отдельный КПП.
Белоглазов уточняет, что для безопасности также рекомендуется не приносить портреты участников Великой Отечественной войны в рамках со стеклом. Важно также при оформлении портеров для участия в шествии использовать официальный логотип акции – звезду красноармейца, в центре которой – Георгий Победоносец. Все фотоателье и типографии проинформированы об этом.
По традиции, шествие завершится массовым исполнением песни "День Победы" на площади возле Спасо-Преображенского собора.
Акция "Бессмертный полк" пройдет не только в традиционном, но и в других форматах: "Автопробег", "Стена памяти", "Бессмертный полк онлайн".
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Хабаровский крайХабаровскДмитрий ДемешинВолонтеры ПобедыАкция "Бессмертный полк"
 
 
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