https://ria.ru/20250507/gudok-2015509498.html

Все поезда РЖД дадут "Гудок Победы" 9 мая

Все поезда РЖД дадут "Гудок Победы" 9 мая - РИА Новости, 07.05.2025

Все поезда РЖД дадут "Гудок Победы" 9 мая

Пассажирские, грузовые, скоростные поезда и электрички на сети РЖД 9 мая в полдень одновременно дадут сигнал - это будет традиционный "Гудок Победы", сообщили... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T12:37:00+03:00

2025-05-07T12:37:00+03:00

2025-05-07T12:39:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

ржд

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Пассажирские, грузовые, скоростные поезда и электрички на сети РЖД 9 мая в полдень одновременно дадут сигнал - это будет традиционный "Гудок Победы", сообщили РИА Новости в компании. Эта традиция существует у РЖД не первый год. "Ровно в 12:00 по местному времени пассажирские, грузовые, скоростные поезда и электрички, которые в этот момент будут находиться в пути, дадут победный звуковой сигнал в память о событиях Великой Отечественной войны", - рассказали в РЖД. Такая традиция на железной дороге появилась в 1945 году. "Гудок дадут и машинисты паровозов, которые в этот день поведут в разных регионах страны "Поезда Победы", - добавили в РЖД.

https://ria.ru/20250506/menyu-2015235244.html

https://ria.ru/20250403/poezda-2009191408.html

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общество, ржд, 80-летие победы в великой отечественной войне