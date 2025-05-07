https://ria.ru/20250507/gubernatormalkov-2015573645.html

Малков: фотовыставка "Наследники победителей" начала работать в Рязани

Малков: фотовыставка "Наследники победителей" начала работать в Рязани - РИА Новости, 07.05.2025

Малков: фотовыставка "Наследники победителей" начала работать в Рязани

Открытие выставки "Наследники победителей", где представлены фотографии ветеранов спецоперации с их дедами-фронтовиками, состоялось в Рязани, сообщил губернатор РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T15:49:00+03:00

2025-05-07T15:49:00+03:00

2025-05-07T15:49:00+03:00

рязанская область

рязань

рязанская область

павел малков

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РЯЗАНЬ, 7 мая - РИА Новости. Открытие выставки "Наследники победителей", где представлены фотографии ветеранов спецоперации с их дедами-фронтовиками, состоялось в Рязани, сообщил губернатор Рязанской области, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Павел Малков. "Наследники победителей". В штабе общественной поддержки "Единой России" открыли выставку, посвященную нашим защитникам. На снимках - ветераны спецоперации со своими дедами-фронтовиками. За каждой фотографией - история героя, память его семьи и наследие, которым мы все гордимся", - написал Малков в своем Telegram-канале. По данным пресс-службы правительства региона, проект включает 13 фотографий ветеранов специальной военной операции с портретами своих родственников-участников Великой Отечественной войны. Каждую работу сопровождает описание подвигов защитников Отечества и их наград, уточнили в пресс-службе. "Выставка оставляет сильное впечатление. Благодарю всех, кто принял участие в проекте. Это начинание необходимо поддерживать и развивать, чтобы как можно больше людей увидели выставку… Наши защитники сегодня снова отстаивают интересы Родины, с честью, как деды и прадеды, выполняют свой воинский долг. Ждем всех бойцов домой с Победой", - приводятся в сообщении пресс-службы слова главы региона.

https://ria.ru/20250428/malkov-2013888865.html

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рязань, рязанская область, павел малков