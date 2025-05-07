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Малков: фотовыставка "Наследники победителей" начала работать в Рязани - РИА Новости, 07.05.2025
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Рязанская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Рязанская область
 
15:49 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/gubernatormalkov-2015573645.html
Малков: фотовыставка "Наследники победителей" начала работать в Рязани
Малков: фотовыставка "Наследники победителей" начала работать в Рязани - РИА Новости, 07.05.2025
Малков: фотовыставка "Наследники победителей" начала работать в Рязани
Открытие выставки "Наследники победителей", где представлены фотографии ветеранов спецоперации с их дедами-фронтовиками, состоялось в Рязани, сообщил губернатор РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T15:49:00+03:00
2025-05-07T15:49:00+03:00
рязанская область
рязань
рязанская область
павел малков
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РЯЗАНЬ, 7 мая - РИА Новости. Открытие выставки "Наследники победителей", где представлены фотографии ветеранов спецоперации с их дедами-фронтовиками, состоялось в Рязани, сообщил губернатор Рязанской области, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Павел Малков. "Наследники победителей". В штабе общественной поддержки "Единой России" открыли выставку, посвященную нашим защитникам. На снимках - ветераны спецоперации со своими дедами-фронтовиками. За каждой фотографией - история героя, память его семьи и наследие, которым мы все гордимся", - написал Малков в своем Telegram-канале. По данным пресс-службы правительства региона, проект включает 13 фотографий ветеранов специальной военной операции с портретами своих родственников-участников Великой Отечественной войны. Каждую работу сопровождает описание подвигов защитников Отечества и их наград, уточнили в пресс-службе. "Выставка оставляет сильное впечатление. Благодарю всех, кто принял участие в проекте. Это начинание необходимо поддерживать и развивать, чтобы как можно больше людей увидели выставку… Наши защитники сегодня снова отстаивают интересы Родины, с честью, как деды и прадеды, выполняют свой воинский долг. Ждем всех бойцов домой с Победой", - приводятся в сообщении пресс-службы слова главы региона.
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рязань, рязанская область, павел малков
Рязанская область, Рязань, Рязанская область, Павел Малков
Малков: фотовыставка "Наследники победителей" начала работать в Рязани

Губернатор Малков: в Рязани открылась фотовыставка "Наследники победителей"

© РИА Новости / Владимир АстапковичГубернатор Рязанской области Павел Малков
Губернатор Рязанской области Павел Малков - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Губернатор Рязанской области Павел Малков. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 7 мая - РИА Новости. Открытие выставки "Наследники победителей", где представлены фотографии ветеранов спецоперации с их дедами-фронтовиками, состоялось в Рязани, сообщил губернатор Рязанской области, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Павел Малков.
"Наследники победителей". В штабе общественной поддержки "Единой России" открыли выставку, посвященную нашим защитникам. На снимках - ветераны спецоперации со своими дедами-фронтовиками. За каждой фотографией - история героя, память его семьи и наследие, которым мы все гордимся", - написал Малков в своем Telegram-канале.
По данным пресс-службы правительства региона, проект включает 13 фотографий ветеранов специальной военной операции с портретами своих родственников-участников Великой Отечественной войны. Каждую работу сопровождает описание подвигов защитников Отечества и их наград, уточнили в пресс-службе.
"Выставка оставляет сильное впечатление. Благодарю всех, кто принял участие в проекте. Это начинание необходимо поддерживать и развивать, чтобы как можно больше людей увидели выставку… Наши защитники сегодня снова отстаивают интересы Родины, с честью, как деды и прадеды, выполняют свой воинский долг. Ждем всех бойцов домой с Победой", - приводятся в сообщении пресс-службы слова главы региона.
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