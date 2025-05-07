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МИД Дании вызовет посла США из-за статьи WSJ о Гренландии, передает AFP - РИА Новости, 07.05.2025
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20:22 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/grenlandiya-2015682263.html
МИД Дании вызовет посла США из-за статьи WSJ о Гренландии, передает AFP
МИД Дании вызовет посла США из-за статьи WSJ о Гренландии, передает AFP - РИА Новости, 07.05.2025
МИД Дании вызовет посла США из-за статьи WSJ о Гренландии, передает AFP
Дания планирует вызвать посла США в стране в связи со статьей газеты Wall Street Journal по поводу сбора США разведывательной информации о Гренландии, передает... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T20:22:00+03:00
2025-05-07T20:22:00+03:00
в мире
гренландия
сша
дания
дональд трамп
тулси габбард
ларс лёкке расмуссен
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Дания планирует вызвать посла США в стране в связи со статьей газеты Wall Street Journal по поводу сбора США разведывательной информации о Гренландии, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление главы МИД страны Ларса Лёкке Расмуссена. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что США на фоне планов президента Дональда Трампа по присоединению Гренландии активизируют сбор разведывательной информации о датском острове. По данным WSJ, на прошлой неделе несколько высокопоставленных чиновников во главе с директором нацразведки Тулси Габбард поручили разведслужбам США "узнать больше о движении за независимость Гренландии и об отношении к добыче американцами природных ресурсов на острове". В свою очередь Габбард, чьи слова газета приводит в материале, заявила, что "WSJ должно быть стыдно" за то, что журналисты помогают "глубинному государству", подрывая авторитет президента и разглашая секретные данные. "Статья вызвала большое беспокойство, потому что друзья не шпионят друг за другом. Это очень серьезно, и мы вызовем посла (США - ред.) для встречи в министерство иностранных дел ", - цитирует агентство выступление министра в Варшаве. Трамп ранее неоднократно заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде ответил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
https://ria.ru/20250504/tramp-2014926462.html
https://ria.ru/20250427/grenlandiya-2013707237.html
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в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп, тулси габбард, ларс лёкке расмуссен
В мире, Гренландия, США, Дания, Дональд Трамп, Тулси Габбард, Ларс Лёкке Расмуссен
МИД Дании вызовет посла США из-за статьи WSJ о Гренландии, передает AFP

AFP: МИД Дании вызовет посла США из-за статьи WSJ про сбор данных о Гренландии

© AP Photo / Emilio MorenattiИлулиссат, Гренландия
Илулиссат, Гренландия - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© AP Photo / Emilio Morenatti
Илулиссат, Гренландия. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Дания планирует вызвать посла США в стране в связи со статьей газеты Wall Street Journal по поводу сбора США разведывательной информации о Гренландии, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление главы МИД страны Ларса Лёкке Расмуссена.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что США на фоне планов президента Дональда Трампа по присоединению Гренландии активизируют сбор разведывательной информации о датском острове. По данным WSJ, на прошлой неделе несколько высокопоставленных чиновников во главе с директором нацразведки Тулси Габбард поручили разведслужбам США "узнать больше о движении за независимость Гренландии и об отношении к добыче американцами природных ресурсов на острове". В свою очередь Габбард, чьи слова газета приводит в материале, заявила, что "WSJ должно быть стыдно" за то, что журналисты помогают "глубинному государству", подрывая авторитет президента и разглашая секретные данные.
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"Статья вызвала большое беспокойство, потому что друзья не шпионят друг за другом. Это очень серьезно, и мы вызовем посла (США - ред.) для встречи в министерство иностранных дел ", - цитирует агентство выступление министра в Варшаве.
Трамп ранее неоднократно заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде ответил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
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В миреГренландияСШАДанияДональд ТрампТулси ГаббардЛарс Лёкке Расмуссен
 
 
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