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Госдума изучит практику применения законов по защите прав клиентов банков
Госдума изучит практику применения законов по защите прав клиентов банков - РИА Новости, 07.05.2025
Госдума изучит практику применения законов по защите прав клиентов банков
В Госдуме изучат, как работают законы по защите прав граждан, пользующихся финансовыми услугами, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T09:30:00+03:00
2025-05-07T09:30:00+03:00
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. В Госдуме изучат, как работают законы по защите прав граждан, пользующихся финансовыми услугами, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале. "Обязательно изучим правоприменительную практику ранее принятых законодательных решений. Соответствующее поручение дано комитету по финансовому рынку", — написал он.Спикер Госдумы пояснил, что получает жалобы на то, что банки изменяют условия пользования счетами и картами без согласия клиентов: например, вводят или повышают комиссию за снятие денег, увеличивают тариф на обслуживание, поднимают процентные ставки по кредитам. Клиентам банков приходится добиваться отмены таких решений в суде.Володин напомнил, что, согласно законодательству, банки не имеют права в одностороннем порядке ухудшать условия, изначально прописанные в договоре. Кроме того, они обязаны раскрывать все условия получения кредитов и предупреждать о рисках, а люди, заключающие с банком договор, должны быть максимально проинформированы.Председатель Госдумы также попросил подписчиков сообщать ему, если они столкнутся с нарушениями в этой области.По информации Центробанка, за первый квартал число жалоб на качество финансовых услуг выросло почти до 95 тысяч — на 23,6 процента больше, чем годом ранее.
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экономика, россия, вячеслав володин, госдума рф
Экономика, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Госдума изучит практику применения законов по защите прав клиентов банков
Володин: банки не могут ухудшать договорные условия в одностороннем порядке
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости.
В Госдуме изучат, как работают законы по защите прав граждан, пользующихся финансовыми услугами, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале
.
"Обязательно изучим правоприменительную практику ранее принятых законодательных решений. Соответствующее поручение дано комитету по финансовому рынку", — написал он.
Спикер Госдумы пояснил, что получает жалобы на то, что банки изменяют условия пользования счетами и картами без согласия клиентов: например, вводят или повышают комиссию за снятие денег, увеличивают тариф на обслуживание, поднимают процентные ставки по кредитам. Клиентам банков приходится добиваться отмены таких решений в суде.
Володин напомнил, что, согласно законодательству, банки не имеют права в одностороннем порядке ухудшать условия, изначально прописанные в договоре. Кроме того, они обязаны раскрывать все условия получения кредитов и предупреждать о рисках, а люди, заключающие с банком договор, должны быть максимально проинформированы.
Председатель Госдумы также попросил подписчиков сообщать ему, если они столкнутся с нарушениями в этой области.
По информации Центробанка, за первый квартал число жалоб на качество финансовых услуг выросло почти до 95 тысяч — на 23,6 процента больше, чем годом ранее.