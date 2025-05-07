https://ria.ru/20250507/gosduma-2015429279.html
В ГД призвали активизировать проверки газового оборудования в жилых домах
В ГД призвали активизировать проверки газового оборудования в жилых домах - РИА Новости, 07.05.2025
В ГД призвали активизировать проверки газового оборудования в жилых домах
Необходимо активизировать проверки газового оборудования в многоквартирных домах, а также усилить ответственность за нарушения, которые допускаются из-за... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T04:12:00+03:00
2025-05-07T04:12:00+03:00
2025-05-07T04:12:00+03:00
общество
александр якубовский
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Необходимо активизировать проверки газового оборудования в многоквартирных домах, а также усилить ответственность за нарушения, которые допускаются из-за халатности, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. "Необходимо активизировать проверки газового оборудования в многоквартирных домах, а также усилить ответственность за нарушения, которые зачастую допускаются либо из-за халатности, либо в стремлении сэкономить", - сказал Якубовский. Парламентарий напомнил, что согласно действующему законодательству за нарушение требований эксплуатации и подключения газового оборудования предусмотрены административные штрафы: для граждан - до двух тысяч рублей, для должностных лиц - до пяти тысяч рублей, для юридических - до 100 тысяч рублей. По его мнению, данных штрафных санкций недостаточно. "Здесь не может быть компромиссов. Приоритет - это безопасность граждан, а не комфорт подрядчиков или чье-то желание упростить себе работу или сэкономить. Мы говорим о жизнях людей, и это та сфера, где цена ошибки недопустимо высока", - заключил он.
https://ria.ru/20250429/gosduma-2013957029.html
https://ria.ru/20250411/deputat-2010608070.html
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общество, александр якубовский, госдума рф
Общество, Александр Якубовский, Госдума РФ
В ГД призвали активизировать проверки газового оборудования в жилых домах
Депутат Якубовский призвал активизировать проверки газового оборудования в домах
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Необходимо активизировать проверки газового оборудования в многоквартирных домах, а также усилить ответственность за нарушения, которые допускаются из-за халатности, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
"Необходимо активизировать проверки газового оборудования в многоквартирных домах, а также усилить ответственность за нарушения, которые зачастую допускаются либо из-за халатности, либо в стремлении сэкономить", - сказал Якубовский
.
Парламентарий напомнил, что согласно действующему законодательству за нарушение требований эксплуатации и подключения газового оборудования предусмотрены административные штрафы: для граждан - до двух тысяч рублей, для должностных лиц - до пяти тысяч рублей, для юридических - до 100 тысяч рублей.
По его мнению, данных штрафных санкций недостаточно.
"Здесь не может быть компромиссов. Приоритет - это безопасность граждан, а не комфорт подрядчиков или чье-то желание упростить себе работу или сэкономить. Мы говорим о жизнях людей, и это та сфера, где цена ошибки недопустимо высока", - заключил он.