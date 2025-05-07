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Голикова встретила Си Цзиньпина в московском аэропорту - РИА Новости, 07.05.2025
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19:57 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/golikova-2015676114.html
Голикова встретила Си Цзиньпина в московском аэропорту
Голикова встретила Си Цзиньпина в московском аэропорту - РИА Новости, 07.05.2025
Голикова встретила Си Цзиньпина в московском аэропорту
Вице-премьер России Татьяна Голикова встретила председателя КНР Си Цзиньпина после приземления в московском аэропорту "Внуково-2", передает корреспондент РИА... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T19:57:00+03:00
2025-05-07T19:57:00+03:00
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татьяна голикова
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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Вице-премьер России Татьяна Голикова встретила председателя КНР Си Цзиньпина после приземления в московском аэропорту "Внуково-2", передает корреспондент РИА Новости. Председатель КНР прибыл в столицу РФ для участия в торжествах по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. У трапа его ожидало отделение почетного караула, а также военный оркестр. Переговоры Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина запланированы на четверг. Как сообщало Центральное телевидение Китая, Си Цзиньпина в поездке, в частности, сопровождают член Постоянного комитета Политбюро, руководитель Секретариата ЦК КПК Цай Ци и министр иностранных дел Ван И. В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 мая Москву планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, а также глава правительства Словакии Роберт Фицо и президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. На парад Победы на Красной площади также собираются приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.
https://ria.ru/20250507/rossiya-2015672589.html
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Прибытие Си Цзиньпина в Москву
Кадры прибытия Си Цзиньпина в Москву. У трапа самолёта его встретила вице-премьер России Татьяна Голикова.
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в мире, китай, россия, москва, си цзиньпин, татьяна голикова, владимир путин
В мире, Китай, Россия, Москва, Си Цзиньпин, Татьяна Голикова, Владимир Путин
Голикова встретила Си Цзиньпина в московском аэропорту

Голикова встретила Си Цзиньпина после приземления во "Внуково-2"

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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Вице-премьер России Татьяна Голикова встретила председателя КНР Си Цзиньпина после приземления в московском аэропорту "Внуково-2", передает корреспондент РИА Новости.
Председатель КНР прибыл в столицу РФ для участия в торжествах по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. У трапа его ожидало отделение почетного караула, а также военный оркестр.
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Переговоры Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина запланированы на четверг.
Как сообщало Центральное телевидение Китая, Си Цзиньпина в поездке, в частности, сопровождают член Постоянного комитета Политбюро, руководитель Секретариата ЦК КПК Цай Ци и министр иностранных дел Ван И.
В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 мая Москву планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, а также глава правительства Словакии Роберт Фицо и президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. На парад Победы на Красной площади также собираются приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.
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