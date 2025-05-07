https://ria.ru/20250507/golikova-2015676114.html
Голикова встретила Си Цзиньпина в московском аэропорту
Голикова встретила Си Цзиньпина в московском аэропорту - РИА Новости, 07.05.2025
Голикова встретила Си Цзиньпина в московском аэропорту
Вице-премьер России Татьяна Голикова встретила председателя КНР Си Цзиньпина после приземления в московском аэропорту "Внуково-2", передает корреспондент РИА... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T19:57:00+03:00
2025-05-07T19:57:00+03:00
2025-05-07T19:57:00+03:00
в мире
китай
россия
москва
си цзиньпин
татьяна голикова
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015666487_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7ee2e431c7da62d4df87ecf909757658.jpg
МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Вице-премьер России Татьяна Голикова встретила председателя КНР Си Цзиньпина после приземления в московском аэропорту "Внуково-2", передает корреспондент РИА Новости. Председатель КНР прибыл в столицу РФ для участия в торжествах по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. У трапа его ожидало отделение почетного караула, а также военный оркестр. Переговоры Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина запланированы на четверг. Как сообщало Центральное телевидение Китая, Си Цзиньпина в поездке, в частности, сопровождают член Постоянного комитета Политбюро, руководитель Секретариата ЦК КПК Цай Ци и министр иностранных дел Ван И. В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 мая Москву планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, а также глава правительства Словакии Роберт Фицо и президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. На парад Победы на Красной площади также собираются приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.
https://ria.ru/20250507/rossiya-2015672589.html
https://ria.ru/20250507/rossiya-2014103225.html
китай
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015666487_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ab0e192250fdb6be1e75f2702f27a5a2.jpg
Прибытие Си Цзиньпина в Москву
Кадры прибытия Си Цзиньпина в Москву. У трапа самолёта его встретила вице-премьер России Татьяна Голикова.
2025-05-07T19:57
true
PT2M16S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, россия, москва, си цзиньпин, татьяна голикова, владимир путин
В мире, Китай, Россия, Москва, Си Цзиньпин, Татьяна Голикова, Владимир Путин
Голикова встретила Си Цзиньпина в московском аэропорту
Голикова встретила Си Цзиньпина после приземления во "Внуково-2"