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Голикова встретила Си Цзиньпина в московском аэропорту

Голикова встретила Си Цзиньпина в московском аэропорту - РИА Новости, 07.05.2025

Голикова встретила Си Цзиньпина в московском аэропорту

Вице-премьер России Татьяна Голикова встретила председателя КНР Си Цзиньпина после приземления в московском аэропорту "Внуково-2", передает корреспондент РИА... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T19:57:00+03:00

2025-05-07T19:57:00+03:00

2025-05-07T19:57:00+03:00

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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Вице-премьер России Татьяна Голикова встретила председателя КНР Си Цзиньпина после приземления в московском аэропорту "Внуково-2", передает корреспондент РИА Новости. Председатель КНР прибыл в столицу РФ для участия в торжествах по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. У трапа его ожидало отделение почетного караула, а также военный оркестр. Переговоры Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина запланированы на четверг. Как сообщало Центральное телевидение Китая, Си Цзиньпина в поездке, в частности, сопровождают член Постоянного комитета Политбюро, руководитель Секретариата ЦК КПК Цай Ци и министр иностранных дел Ван И. В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 мая Москву планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, а также глава правительства Словакии Роберт Фицо и президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. На парад Победы на Красной площади также собираются приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Прибытие Си Цзиньпина в Москву Кадры прибытия Си Цзиньпина в Москву. У трапа самолёта его встретила вице-премьер России Татьяна Голикова. 2025-05-07T19:57 true PT2M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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