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Сийярто высказался о плане ЕК по отказу от российского газа

Сийярто высказался о плане ЕК по отказу от российского газа - РИА Новости, 07.05.2025

Сийярто высказался о плане ЕК по отказу от российского газа

В случае реализации плана Еврокомиссии по отказу от российского газа Венгрия будет терять каждый год по 1,5 миллиарда евро, заявил венгерский министр... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T21:29:00+03:00

2025-05-07T21:29:00+03:00

2025-05-07T21:29:00+03:00

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БУДАПЕШТ, 7 мая - РИА Новости. В случае реализации плана Еврокомиссии по отказу от российского газа Венгрия будет терять каждый год по 1,5 миллиарда евро, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. Еврокомиссия 6 мая представила свою дорожную карту полного отказа от российских энергоресурсов. Этот план еще предстоит вынести на одобрение стран сообщества. "Если бы физическая возможность энергетического сотрудничества с Россией была отрезана, ежегодные расходы Венгрии на импорт энергии увеличились бы примерно на 1,5 миллиарда евро или примерно на 600 миллиардов форинтов", - приводит слова Сийярто агентство MTI. Он подчеркнул, что инициатива ЕК противоречит Версальскому договору, в соответствии с которой каждая страна имеет "суверенное право решать, какие источники энергии она использует и где их покупает". "Они (ЕС - ред.) хотят заставить нас, венгров, заплатить цену за бессмысленную и неизмеримую поддержку Украины. Пытаясь втолкнуть Украину в ЕС с дополнительной скоростью, они создают такую ​​ситуацию. Ускоренное членство Украины обойдется ЕС в огромную сумму", - отметил Сийярто. Глава венгерского МИД добавил, что Будапешт считает "неприемлемым" план ЕК, будет "максимально решительно бороться" и не позволит, чтобы "венгерский народ был вынужден заплатить цену за ускоренное вступление Украины в ЕС". В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.

https://ria.ru/20250330/siyyarto-2008198353.html

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цены на нефть, украина, россия, венгрия, петер сийярто, евросоюз, еврокомиссия, в мире