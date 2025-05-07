Инфантино на встрече с Трампом выразил надежду на допуск России к ЧМ

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино во время встречи с президентом США Дональдом Трампом выразил надежду на то, что после окончания конфликта на Украине организация сможет допустить сборную России к участию в чемпионате мира 2026 года.
Во вторник Трамп во время встречи с Инфантино сказал, что не был в курсе действующего запрета на участие сборной России в чемпионате мира 2026 года. Также президент США выразил мнение, что допуск российских футболистов после завершения конфликта на Украине мог бы стать "хорошим стимулом" для урегулирования.
«
"Пока что им (россиянам) запрещено здесь играть, но мы надеемся что-то произойдет, и наступит мир, и тогда мы сможем их принять обратно. Это будет нашей надеждой", - ответил Инфантино на встрече с Трампом.
Чемпионат мира пройдет в 2026 году в США, Канаде и Мексике. Турнир впервые пройдет с участием 48 национальных команд.
Ранее издание The Independent со ссылкой на источник сообщило, что некоторые чиновники из УЕФА выступают за скорое возвращение российских сборных и клубов к международным соревнованиям. Позднее Инфантино на конгрессе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Белграде выразил надежду на то, что российские команды скоро вернутся к международным соревнованиям.
В Бразилии опровергают информацию о матче с командой Карпина
6 мая 2025, 16:37
ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. Осенью 2023 года организации уточнили, что санкции не будут сняты до завершения СВО.