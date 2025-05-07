Инфантино на встрече с Трампом выразил надежду на допуск России к ЧМ

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино во время встречи с президентом США Дональдом Трампом выразил надежду на то, что после окончания конфликта на Украине организация сможет допустить сборную России к участию в чемпионате мира 2026 года.

Во вторник Трамп во время встречи с Инфантино сказал, что не был в курсе действующего запрета на участие сборной России в чемпионате мира 2026 года. Также президент США выразил мнение, что допуск российских футболистов после завершения конфликта на Украине мог бы стать "хорошим стимулом" для урегулирования.

« "Пока что им (россиянам) запрещено здесь играть, но мы надеемся что-то произойдет, и наступит мир, и тогда мы сможем их принять обратно. Это будет нашей надеждой", - ответил Инфантино на встрече с Трампом.

Чемпионат мира пройдет в 2026 году в США, Канаде и Мексике. Турнир впервые пройдет с участием 48 национальных команд.

Ранее издание The Independent со ссылкой на источник сообщило, что некоторые чиновники из УЕФА выступают за скорое возвращение российских сборных и клубов к международным соревнованиям. Позднее Инфантино на конгрессе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Белграде выразил надежду на то, что российские команды скоро вернутся к международным соревнованиям.