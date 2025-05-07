https://ria.ru/20250507/frantsisk-2015435668.html

Папа Франциск при жизни поддержал переговоры по Украине

Папа Франциск при жизни поддержал переговоры по Украине - РИА Новости, 07.05.2025

Папа Франциск при жизни поддержал переговоры по Украине

Папа Римский Франциск в не вышедшем при его жизни и публикующемся сейчас интервью РИА Новости заявил о необходимости переговоров по Украине, текст интервью... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T05:53:00+03:00

2025-05-07T05:53:00+03:00

2025-05-07T12:16:00+03:00

в мире

украина

франциск (хорхе марио бергольо)

умер папа римский франциск

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Папа Римский Франциск в не вышедшем при его жизни и публикующемся сейчас интервью РИА Новости заявил о необходимости переговоров по Украине, текст интервью предоставил агентству общавшийся с ним лично председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов. "Нам нужен общий стол переговоров, пусть и виртуальный на данный момент. Разговаривать нужно всем, даже несмотря на то, что пока не удается прекратить военные действия. Но в разговоре шансы на мир возрастают многократно", — говорится в предоставленном Севастьяновым РИА Новости тексте.Мир, отметил в подготовленном в июле 2023 года и не публиковавшемся ранее интервью папа, — это обоюдный и взаимный процесс, и в нем должны быть заинтересованы все стороны конфликта. "Но та сторона, которая конструктивно настаивает на мире и на необходимости начала переговоров, в итоге выигрывает, потому что любой конфликт всегда заканчивается миром и переговорами", — заключил тогда понтифик.

https://ria.ru/20250507/frantsisk-2015431259.html

https://ria.ru/20250424/frantsisk-2013082822.html

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в мире, украина, франциск (хорхе марио бергольо), умер папа римский франциск