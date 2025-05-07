https://ria.ru/20250507/elbrus-2015684808.html
На Эльбрусе в честь 80-летия Победы развернули Знамя Победы
На Эльбрусе в честь 80-летия Победы развернули Знамя Победы - РИА Новости, 07.05.2025
На Эльбрусе в честь 80-летия Победы развернули Знамя Победы
Спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России в честь 80-летия Великой Победы развернули на высочайшей вершине Европы - Эльбрусе РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T20:37:00+03:00
2025-05-07T20:37:00+03:00
2025-05-07T20:41:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
европа
эльбрус
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
80-летие победы в великой отечественной войне
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НАЛЬЧИК, 7 мая – РИА Новости. Спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России в честь 80-летия Великой Победы развернули на высочайшей вершине Европы - Эльбрусе - Знамя Победы, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии. "На высочайшую вершину Европы на высоту 5642 метра сотрудники МЧС России подняли Знамя Победы!.. Почетная миссия осуществлена спасателями Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России", - говорится в сообщении. Отмечается, что восхождение в честь павших и живых героев Великой Отечественной войны затрудняли сильный ветер и низкая температура, но спасатели с честью выполнили задачу.
https://ria.ru/20250414/simvol-2011144526.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, европа, эльбрус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Европа, Эльбрус, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
На Эльбрусе в честь 80-летия Победы развернули Знамя Победы
Знамя Победы развернули спасатели МЧС на высочайшей вершине Европы Эльбрусе