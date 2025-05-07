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На Эльбрусе в честь 80-летия Победы развернули Знамя Победы - РИА Новости, 07.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
20:37 07.05.2025 (обновлено: 20:41 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/elbrus-2015684808.html
На Эльбрусе в честь 80-летия Победы развернули Знамя Победы
На Эльбрусе в честь 80-летия Победы развернули Знамя Победы - РИА Новости, 07.05.2025
На Эльбрусе в честь 80-летия Победы развернули Знамя Победы
Спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России в честь 80-летия Великой Победы развернули на высочайшей вершине Европы - Эльбрусе РИА Новости, 07.05.2025
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80-летие победы в великой отечественной войне
россия
европа
эльбрус
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
80-летие победы в великой отечественной войне
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НАЛЬЧИК, 7 мая – РИА Новости. Спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России в честь 80-летия Великой Победы развернули на высочайшей вершине Европы - Эльбрусе - Знамя Победы, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии. "На высочайшую вершину Европы на высоту 5642 метра сотрудники МЧС России подняли Знамя Победы!.. Почетная миссия осуществлена спасателями Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России", - говорится в сообщении. Отмечается, что восхождение в честь павших и живых героев Великой Отечественной войны затрудняли сильный ветер и низкая температура, но спасатели с честью выполнили задачу.
https://ria.ru/20250414/simvol-2011144526.html
россия
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россия, европа, эльбрус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Европа, Эльбрус, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
На Эльбрусе в честь 80-летия Победы развернули Знамя Победы

Знамя Победы развернули спасатели МЧС на высочайшей вершине Европы Эльбрусе

© Фото : МЧС Кабардино-Балкарии/TelegramСотрудники МЧС России подняли Знамя Победы на Эльбрусе
Сотрудники МЧС России подняли Знамя Победы на Эльбрусе - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© Фото : МЧС Кабардино-Балкарии/Telegram
Сотрудники МЧС России подняли Знамя Победы на Эльбрусе
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НАЛЬЧИК, 7 мая – РИА Новости. Спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России в честь 80-летия Великой Победы развернули на высочайшей вершине Европы - Эльбрусе - Знамя Победы, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.
«
"На высочайшую вершину Европы на высоту 5642 метра сотрудники МЧС России подняли Знамя Победы!.. Почетная миссия осуществлена спасателями Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что восхождение в честь павших и живых героев Великой Отечественной войны затрудняли сильный ветер и низкая температура, но спасатели с честью выполнили задачу.
Символ Эстафеты Победы - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Символ "Эстафеты Победы" подняли на Эльбрус
14 апреля, 13:29
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияЕвропаЭльбрусМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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