https://ria.ru/20250507/elbrus-2015684808.html

На Эльбрусе в честь 80-летия Победы развернули Знамя Победы

На Эльбрусе в честь 80-летия Победы развернули Знамя Победы - РИА Новости, 07.05.2025

На Эльбрусе в честь 80-летия Победы развернули Знамя Победы

Спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России в честь 80-летия Великой Победы развернули на высочайшей вершине Европы - Эльбрусе РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T20:37:00+03:00

2025-05-07T20:37:00+03:00

2025-05-07T20:41:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

европа

эльбрус

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

80-летие победы в великой отечественной войне

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НАЛЬЧИК, 7 мая – РИА Новости. Спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России в честь 80-летия Великой Победы развернули на высочайшей вершине Европы - Эльбрусе - Знамя Победы, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии. "На высочайшую вершину Европы на высоту 5642 метра сотрудники МЧС России подняли Знамя Победы!.. Почетная миссия осуществлена спасателями Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России", - говорится в сообщении. Отмечается, что восхождение в честь павших и живых героев Великой Отечественной войны затрудняли сильный ветер и низкая температура, но спасатели с честью выполнили задачу.

https://ria.ru/20250414/simvol-2011144526.html

россия

европа

эльбрус

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

россия, европа, эльбрус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), 80-летие победы в великой отечественной войне