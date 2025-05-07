https://ria.ru/20250507/efimov-2015486795.html
Ефимов: в Москве возвели шестой флагманский центр для экстренной медпомощи
Ефимов: в Москве возвели шестой флагманский центр для экстренной медпомощи - РИА Новости, 07.05.2025
Ефимов: в Москве возвели шестой флагманский центр для экстренной медпомощи
Построенный в Царицыне комплекс для городской клинической больницы имени Буянова стал шестым флагманским центром в Москве – такие объекты нужны для оказания... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T14:06:00+03:00
2025-05-07T14:06:00+03:00
2025-05-07T14:06:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
сергей собянин
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941058033_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ba1be77e07da4dbc5ea492f0af536b6d.jpg
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Построенный в Царицыне комплекс для городской клинической больницы имени Буянова стал шестым флагманским центром в Москве – такие объекты нужны для оказания экстренной помощи пациентам, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Четырехэтажное здание площадью 15,2 тысячи квадратных метров может принимать до 200 экстренных пациентов ежедневно. В процессе строительства здание оснастили современными технологиями, включая высокоэффективные системы подогрева и охлаждения приточного воздуха, пневматическую почту, систему часофикации и энергоэффективные светодиодные системы освещения", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Он уточнил, что распределить пациентов в комплексе в зависимости от их состояния поможет система "Триаж".Как указывается в сообщении, в здании оборудовали все необходимые помещения в соответствии с современными требованиями к оказанию медицинский помощи, в том числе девять операционных, реанимационный зал, противошоковое отделение. Комплекс оснащен в том числе ангиографом, компьютерным и магнитно-резонансным томографами, рентген-аппаратами.Ранее мэр столицы Сергей Собянин открыл флагманский центр больницы имени Буянова.
https://ria.ru/20250507/efimov-2015364539.html
https://ria.ru/20250507/efimov-2015357897.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941058033_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d450e786a3cd25794c4a7358b8853360.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин, градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Сергей Собянин, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в Москве возвели шестой флагманский центр для экстренной медпомощи
Ефимов: в Москве возвели уже шестой флагманский центр для экстренной медпомощи
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Построенный в Царицыне комплекс для городской клинической больницы имени Буянова стал шестым флагманским центром в Москве – такие объекты нужны для оказания экстренной помощи пациентам, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Четырехэтажное здание площадью 15,2 тысячи квадратных метров может принимать до 200 экстренных пациентов ежедневно. В процессе строительства здание оснастили современными технологиями, включая высокоэффективные системы подогрева и охлаждения приточного воздуха, пневматическую почту, систему часофикации и энергоэффективные светодиодные системы освещения", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Он уточнил, что распределить пациентов в комплексе в зависимости от их состояния поможет система "Триаж".
Как указывается в сообщении, в здании оборудовали все необходимые помещения в соответствии с современными требованиями к оказанию медицинский помощи, в том числе девять операционных, реанимационный зал, противошоковое отделение. Комплекс оснащен в том числе ангиографом, компьютерным и магнитно-резонансным томографами, рентген-аппаратами.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин
открыл флагманский центр больницы имени Буянова.