https://ria.ru/20250507/efimov-2015486795.html

Ефимов: в Москве возвели шестой флагманский центр для экстренной медпомощи

Ефимов: в Москве возвели шестой флагманский центр для экстренной медпомощи - РИА Новости, 07.05.2025

Ефимов: в Москве возвели шестой флагманский центр для экстренной медпомощи

Построенный в Царицыне комплекс для городской клинической больницы имени Буянова стал шестым флагманским центром в Москве – такие объекты нужны для оказания... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T14:06:00+03:00

2025-05-07T14:06:00+03:00

2025-05-07T14:06:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

сергей собянин

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Построенный в Царицыне комплекс для городской клинической больницы имени Буянова стал шестым флагманским центром в Москве – такие объекты нужны для оказания экстренной помощи пациентам, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Четырехэтажное здание площадью 15,2 тысячи квадратных метров может принимать до 200 экстренных пациентов ежедневно. В процессе строительства здание оснастили современными технологиями, включая высокоэффективные системы подогрева и охлаждения приточного воздуха, пневматическую почту, систему часофикации и энергоэффективные светодиодные системы освещения", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Он уточнил, что распределить пациентов в комплексе в зависимости от их состояния поможет система "Триаж".Как указывается в сообщении, в здании оборудовали все необходимые помещения в соответствии с современными требованиями к оказанию медицинский помощи, в том числе девять операционных, реанимационный зал, противошоковое отделение. Комплекс оснащен в том числе ангиографом, компьютерным и магнитно-резонансным томографами, рентген-аппаратами.Ранее мэр столицы Сергей Собянин открыл флагманский центр больницы имени Буянова.

https://ria.ru/20250507/efimov-2015364539.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин, градостроительный комплекс москвы