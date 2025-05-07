https://ria.ru/20250507/efimov-2015364539.html

Ефимов: в шести районах юга Москвы застроят промзоны по КРТ

Ефимов: в шести районах юга Москвы застроят промзоны по КРТ - РИА Новости, 07.05.2025

Ефимов: в шести районах юга Москвы застроят промзоны по КРТ

Участки бывших промзон в шести районах юга Москвы реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы по... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T11:22:00+03:00

2025-05-07T11:22:00+03:00

2025-05-07T11:22:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Участки бывших промзон в шести районах юга Москвы реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он указал, что редевелопмент затрагивает 115 гектаров земли в бывших промзонах. Среди них - "Павелецкая", "Варшавское шоссе", "Донские улицы", "Коломенское" и "Котляково"."В результате эти территории преобразятся: там возведут современные жилые комплексы, а также построят наиболее востребованные объекты общественно-делового назначения. Вложения в проекты оцениваются в 921 миллиард рублей, а ежегодный бюджетный эффект – более чем в 106,1 миллиарда рублей. По итогам их реализации в округе будет создано свыше 51,1 тысячи рабочих мест", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.По его словам, застраиваемые участки расположены в таких районах, как Даниловский, Донской, Нагатино-Садовники, Нагорный, Чертаново Южное и Царицыно.В настоящее время в Москве на разных стадиях реализации находятся 302 проекта КРТ, которые предусматривают застройку территорий площадью около 4,2 тысячи гектаров.

https://ria.ru/20250503/moskva-2014725379.html

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы