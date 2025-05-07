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Участие в ЕАЭС улучшило макроэкономические показатели Казахстана - РИА Новости, 07.05.2025
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10:32 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/eaes-2015469730.html
Участие в ЕАЭС улучшило макроэкономические показатели Казахстана
Участие в ЕАЭС улучшило макроэкономические показатели Казахстана - РИА Новости, 07.05.2025
Участие в ЕАЭС улучшило макроэкономические показатели Казахстана
Участие в ЕАЭС благоприятно повлияло на макроэкономические показатели Казахстана, сообщили РИА Новости в министерстве торговли и интеграции Казахстана. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T10:32:00+03:00
2025-05-07T10:32:00+03:00
экономика
казахстан
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алексей оверчук
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АСТАНА, 7 мая - РИА Новости. Участие в ЕАЭС благоприятно повлияло на макроэкономические показатели Казахстана, сообщили РИА Новости в министерстве торговли и интеграции Казахстана. В мае ЕАЭС отмечает 10-летие с момента создания. Как ранее заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, за прошедшее десятилетие в ЕАЭС создана благоприятная среда для развития торговли, взаимодействия и для реализации четырех свобод, заложенных в базовых документах объединения - свободы перемещения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. "За десятилетний период функционирование ЕАЭС благоприятно сказалось на макроэкономических показателях Казахстана. Об этом говорят цифры. Взаимная торговля Казахстана с партнерами за время функционирования ЕАЭС выросла на 87,1% (в 2015 году - 16,3 миллиарда долларов, в 2024 году - 30,5 миллиарда долларов). С третьими странами прирост составил 84,4% (в 2015 году - 60,2 миллиарда долларов, в 2024 году –- 111 миллиардов долларов)", - говорится в сообщении ведомства. По данным казахстанского министерства торговли, экспорт республики в государства-члены ЕАЭС за период функционирования вырос на 115,7% (в 2015 году - 5,1 миллиарда долларов, в 2024 году - 11 миллиардов долларов). "Валовый приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан из стран ЕАЭС по итогам 2024 года превысил объем инвестиций 2015 года в шесть раз, составив 4 миллиарда долларов (2015 год - 0,6 миллиарда долларов США, 2024 год - 4 миллиарда долларов). Из третьих стран инвестиции составили в 2024 году 13,1 миллиарда долларов (в 2015 году - 14,8 миллиарда долларов). Что также является результатом того, что Казахстан является частью общего рынка ЕАЭС", - отметили в министерстве. Отмечается, что ВВП Казахстана продемонстрировал положительную динамику: с 2015 года по 2024 год он вырос на 56,2%.
https://ria.ru/20250501/mid-2014544236.html
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экономика, казахстан, россия, сша, алексей оверчук, евразийский экономический союз
Экономика, Казахстан, Россия, США, Алексей Оверчук, Евразийский экономический союз
Участие в ЕАЭС улучшило макроэкономические показатели Казахстана

Минторг Казахстана: участие в ЕАЭС улучшило макроэкономические показатели страны

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкРассвет в центре столицы Казахстана Нур-Султане
Рассвет в центре столицы Казахстана Нур-Султане - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Рассвет в центре столицы Казахстана Нур-Султане. Архивное фото
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АСТАНА, 7 мая - РИА Новости. Участие в ЕАЭС благоприятно повлияло на макроэкономические показатели Казахстана, сообщили РИА Новости в министерстве торговли и интеграции Казахстана.
В мае ЕАЭС отмечает 10-летие с момента создания. Как ранее заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, за прошедшее десятилетие в ЕАЭС создана благоприятная среда для развития торговли, взаимодействия и для реализации четырех свобод, заложенных в базовых документах объединения - свободы перемещения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы.
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"За десятилетний период функционирование ЕАЭС благоприятно сказалось на макроэкономических показателях Казахстана. Об этом говорят цифры. Взаимная торговля Казахстана с партнерами за время функционирования ЕАЭС выросла на 87,1% (в 2015 году - 16,3 миллиарда долларов, в 2024 году - 30,5 миллиарда долларов). С третьими странами прирост составил 84,4% (в 2015 году - 60,2 миллиарда долларов, в 2024 году –- 111 миллиардов долларов)", - говорится в сообщении ведомства.
По данным казахстанского министерства торговли, экспорт республики в государства-члены ЕАЭС за период функционирования вырос на 115,7% (в 2015 году - 5,1 миллиарда долларов, в 2024 году - 11 миллиардов долларов).
"Валовый приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан из стран ЕАЭС по итогам 2024 года превысил объем инвестиций 2015 года в шесть раз, составив 4 миллиарда долларов (2015 год - 0,6 миллиарда долларов США, 2024 год - 4 миллиарда долларов). Из третьих стран инвестиции составили в 2024 году 13,1 миллиарда долларов (в 2015 году - 14,8 миллиарда долларов). Что также является результатом того, что Казахстан является частью общего рынка ЕАЭС", - отметили в министерстве.
Отмечается, что ВВП Казахстана продемонстрировал положительную динамику: с 2015 года по 2024 год он вырос на 56,2%.
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ЭкономикаКазахстанРоссияСШААлексей ОверчукЕвразийский экономический союз
 
 
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