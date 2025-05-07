https://ria.ru/20250507/dzhakarta-2015701628.html

В Джакарте показали документальные фильмы о зверствах фашистов

В Джакарте показали документальные фильмы о зверствах фашистов - РИА Новости, 07.05.2025

В Джакарте показали документальные фильмы о зверствах фашистов

Показ документальных фильмов о зверствах фашистов "Лагеря смерти" и "Сожженые деревни" киностудии "Беларусьфильм" прошел в Джакарте, в мероприятии приняли... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T22:26:00+03:00

2025-05-07T22:26:00+03:00

2025-05-07T22:26:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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ДЖАКАРТА, 7 мая – РИА Новости. Показ документальных фильмов о зверствах фашистов "Лагеря смерти" и "Сожженые деревни" киностудии "Беларусьфильм" прошел в Джакарте, в мероприятии приняли участие дипмиссии России и Белоруссии, передает корреспондент РИА Новости. Мероприятие прошло на площадке Русского дома (представительства Россотрудничества) в Джакарте. Показ документальных фильмов посетили более 100 человек, в том числе представители университетов, молодежных и общественных организаций Индонезии. "В наши дни некоторые, в основном западные, страны пытаются фальсифицировать историю Второй мировой войны. Наше посольство и посольства ряда других стран в Джакарте стараются сделать так, чтобы вы поняли нашу позицию, чтобы вы знали нашу точку зрения, знали настоящую историю наших стран", - отметил посол РФ в Индонезии Сергей Толченов на открытии мероприятия. Глава белорусской дипмиссии в Джакарте Роман Рамановский отметил, что показ документальных фильмов о зверствах фашистов против белорусского народа помогает бережно хранить память о тех, кто пал за свободу мира от фашизма. "Сегодня мы хотели бы поделиться некоторыми очень важными фактами о Второй мировой войне, о преступлениях, которые были совершены против граждан наших стран. И, с моей точки зрения, благодаря подобным мероприятиям мы можем найти точки соприкосновения, чтобы лучше понять нашу общую историю… Для нас важно сохранить память об этой войне, и мы хотели бы избежать повторения подобных зверств и подобных событий в будущем. Мы не хотим, чтобы кому-либо позволялось переписывать историю, реабилитировать фашизм и нацизм", - подчеркнул дипломат. Глава Русского дома в Джакарте Никита Шиликов отметил в беседе с РИА Новости, что документальные фильмы произвели на гостей очень сильное впечатление. "Для многих это стало первым знакомством с жестокой реальностью того, что позволяли себе фашисты во время Великой Отечественной войны. Показ подобных фильмов помогает снять с событий войны "голливудскую" пелену, знакомя наших иностранных друзей с настоящим, леденящим кровь ужасом тех преступлений, которые несут с собой фашизм и нацизм", - добавил Шиликов.

https://ria.ru/20250507/indoneziya-2015431546.html

https://ria.ru/20250506/dzhakarta-2015278384.html

https://ria.ru/20250504/indonezija-2014937638.html

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80-летие победы в великой отечественной войне, джакарта, индонезия, в мире, россия