https://ria.ru/20250507/dugin-2015507601.html

Россия с Путиным заходит на новый исторический виток, заявил Дугин

Россия с Путиным заходит на новый исторический виток, заявил Дугин - РИА Новости, 07.05.2025

Россия с Путиным заходит на новый исторический виток, заявил Дугин

Россия с президентом Владимиром Путиным заходит на новый исторический виток, страна с ним уже 25 лет восстанавливается и возрождается, сказал РИА Новости... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T12:30:00+03:00

2025-05-07T12:30:00+03:00

2025-05-07T12:30:00+03:00

россия

владимир путин

александр дугин

общество

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Россия с президентом Владимиром Путиным заходит на новый исторический виток, страна с ним уже 25 лет восстанавливается и возрождается, сказал РИА Новости российский философ, политолог и социолог Александр Дугин. Первая инаугурация Путина в качестве президента РФ прошла 7 мая 2000 года. По словам Дугина, российский лидер 25 лет назад, после того как был избран президентом, переломил очень долговременный исторический тренд в истории страны. Последние десятилетия прошлого века Россия "двигалась по наклонной", общество не развивалось. Он отметил, что РФ к концу 90-х годов могла распасться на множество зависимых от Запада "марионеточных" государств. "Перелом этого страшного тренда, этой инерции, которую наше общество, наша страна, наша держава, политика, экономика набрали за предшествующие десятилетия – это по историческим масштабам практически непреодолимое состояние. А Путин сумел его преодолеть: 25 лет до Путина Россия распадалась, 25 лет вместе с Путиным Россия восстанавливается, возрождается и заходит на новый исторический виток", - сказал философ. Дугин назвал эти четверть века со дня первой инаугурации Путина эпохой большого русского перелома.

https://ria.ru/20250505/putin-2014941956.html

https://ria.ru/20250425/opros--2013336799.html

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россия, владимир путин, александр дугин, общество