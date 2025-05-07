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Россия с Путиным заходит на новый исторический виток, заявил Дугин - РИА Новости, 07.05.2025
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12:30 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/dugin-2015507601.html
Россия с Путиным заходит на новый исторический виток, заявил Дугин
Россия с Путиным заходит на новый исторический виток, заявил Дугин - РИА Новости, 07.05.2025
Россия с Путиным заходит на новый исторический виток, заявил Дугин
Россия с президентом Владимиром Путиным заходит на новый исторический виток, страна с ним уже 25 лет восстанавливается и возрождается, сказал РИА Новости... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T12:30:00+03:00
2025-05-07T12:30:00+03:00
россия
владимир путин
александр дугин
общество
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Россия с президентом Владимиром Путиным заходит на новый исторический виток, страна с ним уже 25 лет восстанавливается и возрождается, сказал РИА Новости российский философ, политолог и социолог Александр Дугин. Первая инаугурация Путина в качестве президента РФ прошла 7 мая 2000 года. По словам Дугина, российский лидер 25 лет назад, после того как был избран президентом, переломил очень долговременный исторический тренд в истории страны. Последние десятилетия прошлого века Россия "двигалась по наклонной", общество не развивалось. Он отметил, что РФ к концу 90-х годов могла распасться на множество зависимых от Запада "марионеточных" государств. "Перелом этого страшного тренда, этой инерции, которую наше общество, наша страна, наша держава, политика, экономика набрали за предшествующие десятилетия – это по историческим масштабам практически непреодолимое состояние. А Путин сумел его преодолеть: 25 лет до Путина Россия распадалась, 25 лет вместе с Путиным Россия восстанавливается, возрождается и заходит на новый исторический виток", - сказал философ. Дугин назвал эти четверть века со дня первой инаугурации Путина эпохой большого русского перелома.
https://ria.ru/20250505/putin-2014941956.html
https://ria.ru/20250425/opros--2013336799.html
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россия, владимир путин, александр дугин, общество
Россия, Владимир Путин, Александр Дугин, Общество
Россия с Путиным заходит на новый исторический виток, заявил Дугин

Философ Дугин: Россия с Путиным заходит на новый исторический виток

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Россия с президентом Владимиром Путиным заходит на новый исторический виток, страна с ним уже 25 лет восстанавливается и возрождается, сказал РИА Новости российский философ, политолог и социолог Александр Дугин.
Первая инаугурация Путина в качестве президента РФ прошла 7 мая 2000 года.
Владимир Путин о противостоянии Западу и будущем преемнике. Документальный фильм Россия. Кремль. Путин. 25 лет - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
Документальный фильм "Россия. Кремль. Путин. 25 лет"
5 мая, 00:06
По словам Дугина, российский лидер 25 лет назад, после того как был избран президентом, переломил очень долговременный исторический тренд в истории страны. Последние десятилетия прошлого века Россия "двигалась по наклонной", общество не развивалось. Он отметил, что РФ к концу 90-х годов могла распасться на множество зависимых от Запада "марионеточных" государств.
"Перелом этого страшного тренда, этой инерции, которую наше общество, наша страна, наша держава, политика, экономика набрали за предшествующие десятилетия – это по историческим масштабам практически непреодолимое состояние. А Путин сумел его преодолеть: 25 лет до Путина Россия распадалась, 25 лет вместе с Путиным Россия восстанавливается, возрождается и заходит на новый исторический виток", - сказал философ.
Дугин назвал эти четверть века со дня первой инаугурации Путина эпохой большого русского перелома.
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