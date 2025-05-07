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Юзовка, Сталино, Донецк. Как на месте овечьего хутора появились терриконы

Юзовка, Сталино, Донецк. Как на месте овечьего хутора появились терриконы - РИА Новости, 07.05.2025

Юзовка, Сталино, Донецк. Как на месте овечьего хутора появились терриконы

Донецкий угольный бассейн, расположенный на юге России, всегда являлся одним из важнейших центров промышленности. В регионе с вековой историей постепенно формировалась самобытная культура. Хутора уступили место домнам, шахтам и заводам, а пастухи сменились рабочими, инженерами и специалистами. Как Донбасс стал краем передовых технологий?

2025-05-07T13:00:00+03:00

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Юзовка, Сталино, Донецк. Как на месте овечьего хутора появились терриконы audio/mpeg

Юзовка, Сталино, Донецк. Как на месте овечьего хутора появились терриконы Юзовка, Сталино, Донецк. Как на месте овечьего хутора появились терриконы audio/mpeg

Эксперты эпизода:Проект создан при поддержке Русского Географического Общества и в партнерстве с АНО "Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxВКСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста._____Звукорежиссер: Анастасия ПаниотиРедактор: Дарья ЮрченкоГолос: Дарья Юрченко, Артем Буфтяк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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