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Юзовка, Сталино, Донецк. Как на месте овечьего хутора появились терриконы
Юзовка, Сталино, Донецк. Как на месте овечьего хутора появились терриконы - РИА Новости, 07.05.2025
Юзовка, Сталино, Донецк. Как на месте овечьего хутора появились терриконы
Донецкий угольный бассейн, расположенный на юге России, всегда являлся одним из важнейших центров промышленности. В регионе с вековой историей постепенно формировалась самобытная культура. Хутора уступили место домнам, шахтам и заводам, а пастухи сменились рабочими, инженерами и специалистами. Как Донбасс стал краем передовых технологий?
2025-05-07T13:00:00+03:00
2025-05-07T13:00:00+03:00
2025-05-07T13:14:00+03:00
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Юзовка, Сталино, Донецк. Как на месте овечьего хутора появились терриконы
audio/mpeg
Юзовка, Сталино, Донецк. Как на месте овечьего хутора появились терриконы
Юзовка, Сталино, Донецк. Как на месте овечьего хутора появились терриконы
audio/mpeg
Эксперты эпизода:Проект создан при поддержке Русского Географического Общества и в партнерстве с АНО "Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxВКСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста._____Звукорежиссер: Анастасия ПаниотиРедактор: Дарья ЮрченкоГолос: Дарья Юрченко, Артем Буфтяк
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Юзовка, Сталино, Донецк. Как на месте овечьего хутора появились терриконы
Донецкий угольный бассейн, расположенный на юге России, всегда являлся одним из важнейших центров промышленности. В регионе с вековой историей постепенно формировалась самобытная культура. Хутора уступили место домнам, шахтам и заводам, а пастухи сменились рабочими, инженерами и специалистами. Как Донбасс стал краем передовых технологий?