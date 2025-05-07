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Юзовка, Сталино, Донецк. Как на месте овечьего хутора появились терриконы - РИА Новости, 07.05.2025
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Новороссия. Русский Фронтир - хедер - РИА Новости, 1920
Новороссия.Русский фронтир
 
13:00 07.05.2025 (обновлено: 13:14 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/donbass-2015510660.html
Юзовка, Сталино, Донецк. Как на месте овечьего хутора появились терриконы
Юзовка, Сталино, Донецк. Как на месте овечьего хутора появились терриконы - РИА Новости, 07.05.2025
Юзовка, Сталино, Донецк. Как на месте овечьего хутора появились терриконы
Донецкий угольный бассейн, расположенный на юге России, всегда являлся одним из важнейших центров промышленности. В регионе с вековой историей постепенно формировалась самобытная культура. Хутора уступили место домнам, шахтам и заводам, а пастухи сменились рабочими, инженерами и специалистами. Как Донбасс стал краем передовых технологий?
2025-05-07T13:00:00+03:00
2025-05-07T13:14:00+03:00
новороссия.русский фронтир
донбасс
россия
технологии
промышленность
донецк
завод
металл
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Юзовка, Сталино, Донецк. Как на месте овечьего хутора появились терриконы
audio/mpeg
Юзовка, Сталино, Донецк. Как на месте овечьего хутора появились терриконы
Юзовка, Сталино, Донецк. Как на месте овечьего хутора появились терриконы
audio/mpeg
Эксперты эпизода:Проект создан при поддержке Русского Географического Общества и в партнерстве с АНО "Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxВКСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста._____Звукорежиссер: Анастасия ПаниотиРедактор: Дарья ЮрченкоГолос: Дарья Юрченко, Артем Буфтяк
донбасс
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донбасс, россия, технологии, промышленность, донецк, завод, металл, производство, российский государственный гуманитарный университет, русское географическое общество, аудио
Новороссия.Русский фронтир, Донбасс, Россия, Технологии, Промышленность, Донецк, Завод, Металл, Производство, Российский государственный гуманитарный университет, Русское географическое общество

Юзовка, Сталино, Донецк. Как на месте овечьего хутора появились терриконы

Новороссия.Русский фронтир
Юзовка, Сталино, Донецк. Как на месте овечьего хутора появились терриконы
Вчера, 13:00
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Донецкий угольный бассейн, расположенный на юге России, всегда являлся одним из важнейших центров промышленности. В регионе с вековой историей постепенно формировалась самобытная культура. Хутора уступили место домнам, шахтам и заводам, а пастухи сменились рабочими, инженерами и специалистами. Как Донбасс стал краем передовых технологий?
Эксперты эпизода:
  • доктор исторических наук, профессор Кафедры истории России
    XIX века – начала XX века МГУ Дмитрий Андреев;
  • доктор исторических наук, профессор Кафедры истории государственных учреждений и общественных организаций РГГУ Александр Сенин.
Проект создан при поддержке Русского Географического Общества и в партнерстве с АНО "Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ".
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ВК
Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
_____
Звукорежиссер: Анастасия Паниоти
Редактор: Дарья Юрченко
Голос: Дарья Юрченко, Артем Буфтяк
 
Новороссия.Русский фронтирДонбассРоссияТехнологииПромышленностьДонецкЗаводМеталлПроизводствоРоссийский государственный гуманитарный университетРусское географическое общество
 
 
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