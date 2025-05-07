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В аэропорту Домодедово сняли ограничения - РИА Новости, 07.05.2025
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20:00 07.05.2025 (обновлено: 20:01 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/domodedovo-2015676958.html
В аэропорту Домодедово сняли ограничения
В аэропорту Домодедово сняли ограничения - РИА Новости, 07.05.2025
В аэропорту Домодедово сняли ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в московском аэропорту Домодедово, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 07.05.2025
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домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
россия
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в московском аэропорту Домодедово, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко."В аэропорту Домодедово сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - написал он в своем Telegram-канале.Кореняко напомнил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
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россия
москва
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домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, москва, московская область (подмосковье)
Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Россия, Москва, Московская область (Подмосковье)
В аэропорту Домодедово сняли ограничения

В аэропорту Домодедово сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПассажиры в терминале аэропорта Домодедово
Пассажиры в терминале аэропорта Домодедово - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Пассажиры в терминале аэропорта Домодедово. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в московском аэропорту Домодедово, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
"В аэропорту Домодедово сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - написал он в своем Telegram-канале.
Кореняко напомнил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
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Домодедово (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)РоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)
 
 
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