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В "Домодедово" опровергли информацию о причастности сотрудников к драке - РИА Новости, 07.05.2025
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18:02 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/domodedovo-2015609898.html
В "Домодедово" опровергли информацию о причастности сотрудников к драке
В "Домодедово" опровергли информацию о причастности сотрудников к драке - РИА Новости, 07.05.2025
В "Домодедово" опровергли информацию о причастности сотрудников к драке
Трое пьяных пассажиров подрались в среду утром в столичном аэропорту "Домодедово", а информация об участии в этом сотрудников авиагавани неверна, сообщили в... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T18:02:00+03:00
2025-05-07T18:02:00+03:00
происшествия
домодедово (аэропорт)
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Трое пьяных пассажиров подрались в среду утром в столичном аэропорту "Домодедово", а информация об участии в этом сотрудников авиагавани неверна, сообщили в пресс-службе аэропорта. Трое пассажиров в состоянии алкогольного опьянения 7 мая в 4.59 на территории аэровокзала спровоцировали словесный конфликт, переросший в драку. К моменту прибытия сотрудников полиции в 5.10 двое участников инцидента покинули место происшествия, третий отказался от претензий. "Информация о якобы причастности сотрудников аэропорта к данному инциденту, распространяемая в отдельных Telegram-каналах и пабликах, не соответствует действительности и направлена на дестабилизацию информационного фона в преддверии праздничных дней", - сообщили в "Домодедово" журналистам. Аэропорт "оказывает полное содействие правоохранительным органам и призывает СМИ и пользователей соцсетей опираться исключительно на проверенные данные".
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происшествия, домодедово (аэропорт)
Происшествия, Домодедово (аэропорт)
В "Домодедово" опровергли информацию о причастности сотрудников к драке

Сотрудники "Домодедово" не участвовали в драке пьяных пассажиров

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПассажиры возле аэропорта Домодедово
Пассажиры возле аэропорта Домодедово - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Пассажиры возле аэропорта Домодедово. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Трое пьяных пассажиров подрались в среду утром в столичном аэропорту "Домодедово", а информация об участии в этом сотрудников авиагавани неверна, сообщили в пресс-службе аэропорта.
Трое пассажиров в состоянии алкогольного опьянения 7 мая в 4.59 на территории аэровокзала спровоцировали словесный конфликт, переросший в драку. К моменту прибытия сотрудников полиции в 5.10 двое участников инцидента покинули место происшествия, третий отказался от претензий.
"Информация о якобы причастности сотрудников аэропорта к данному инциденту, распространяемая в отдельных Telegram-каналах и пабликах, не соответствует действительности и направлена на дестабилизацию информационного фона в преддверии праздничных дней", - сообщили в "Домодедово" журналистам.
Аэропорт "оказывает полное содействие правоохранительным органам и призывает СМИ и пользователей соцсетей опираться исключительно на проверенные данные".
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