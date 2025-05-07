https://ria.ru/20250507/domodedovo-2015609898.html

В "Домодедово" опровергли информацию о причастности сотрудников к драке

В "Домодедово" опровергли информацию о причастности сотрудников к драке - РИА Новости, 07.05.2025

В "Домодедово" опровергли информацию о причастности сотрудников к драке

Трое пьяных пассажиров подрались в среду утром в столичном аэропорту "Домодедово", а информация об участии в этом сотрудников авиагавани неверна, сообщили в... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T18:02:00+03:00

2025-05-07T18:02:00+03:00

2025-05-07T18:02:00+03:00

происшествия

домодедово (аэропорт)

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Трое пьяных пассажиров подрались в среду утром в столичном аэропорту "Домодедово", а информация об участии в этом сотрудников авиагавани неверна, сообщили в пресс-службе аэропорта. Трое пассажиров в состоянии алкогольного опьянения 7 мая в 4.59 на территории аэровокзала спровоцировали словесный конфликт, переросший в драку. К моменту прибытия сотрудников полиции в 5.10 двое участников инцидента покинули место происшествия, третий отказался от претензий. "Информация о якобы причастности сотрудников аэропорта к данному инциденту, распространяемая в отдельных Telegram-каналах и пабликах, не соответствует действительности и направлена на дестабилизацию информационного фона в преддверии праздничных дней", - сообщили в "Домодедово" журналистам. Аэропорт "оказывает полное содействие правоохранительным органам и призывает СМИ и пользователей соцсетей опираться исключительно на проверенные данные".

https://ria.ru/20250507/avialinii-2015473037.html

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происшествия, домодедово (аэропорт)