https://ria.ru/20250507/dogovor-2015613027.html

Путин и Мадуро подписали договор о стратегическом партнерстве

Путин и Мадуро подписали договор о стратегическом партнерстве - РИА Новости, 07.05.2025

Путин и Мадуро подписали договор о стратегическом партнерстве

Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро по итогам переговоров в Кремле подписали договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между двумя... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T18:08:00+03:00

2025-05-07T18:08:00+03:00

2025-05-07T19:35:00+03:00

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро по итогам переговоров в Кремле подписали договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между двумя государствами, его опубликовали на сайте Кремля.Страны договорились: Договор нацелен на долгосрочную перспективу и охватывает практически все ключевые темы в двусторонней повестке, рассказал ранее журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.Переговоры двух лидеров прошли в Кремле, они продлились более двух часов. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, встреча была обстоятельной, президенты обсудили всю повестку дня, в том числе конкретные вопросы сотрудничества в сфере энергетики, включая нефтяной сектор.Путин ранее отмечал, что стратегическое партнерство и сотрудничество между Москвой и Каракасом создаст прочный фундамент для дальнейшего расширения многоплановых связей на долгосрочную перспективу.Мадуро прилетел в Москву 7 мая. После переговоров он останется в России для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Вместе с президентом в Россию прибыла представительная делегация, включая министров правительства и высокопоставленных военнослужащих.

https://ria.ru/20250507/putin-2015548561.html

https://ria.ru/20250507/venesuela-2015374388.html

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москва, россия, николас мадуро, владимир путин, юрий ушаков, венесуэла