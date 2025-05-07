Путин и Мадуро подписали договор о стратегическом партнерстве
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин и глава Венесуэлы Николас Мадуро во время подписания документов о сотрудничестве
© Фотохост-агентство РИА Новости
Президент Владимир Путин и глава Венесуэлы Николас Мадуро во время подписания документов о сотрудничестве
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро по итогам переговоров в Кремле подписали договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между двумя государствами, его опубликовали на сайте Кремля.
Страны договорились:
- поддерживать регулярный и тесный политико-дипломатический диалог;
- совершенствовать связи в оборонной сфере;
- решительно выступать против односторонних санкций, нарушения Устава ООН, проявления неоколониализма;
- выступать против героизации нацизма и искажения истории;
- противодействовать дезинформации и пропаганде;
- вести военно-техническое сотрудничество в интересах укрепления обороноспособности и безопасности двух стран;
- тесно взаимодействовать в борьбе с терроризмом и экстремизмом;
- сотрудничать по вопросам контроля над вооружениями и разоружения;
- содействовать предотвращению гонки вооружений в космосе;
- вместе укреплять режим нераспространения ядерного оружия;
- сотрудничать в разведке и разработке новых месторождений нефти и природного газа;
- повышать эффективность месторождений нефти, которые находятся в совместном пользовании предприятий двух стран;
- расширять нефтеторговые операции на взаимовыгодной основе;
- расширять сотрудничество в сфере здравоохранения;
- налаживать и развивать взаимодействия по линии Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — Венесуэла;
- противодействовать попыткам раскола Олимпийского движения.
Договор нацелен на долгосрочную перспективу и охватывает практически все ключевые темы в двусторонней повестке, рассказал ранее журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.
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