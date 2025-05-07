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Путин и Мадуро подписали договор о стратегическом партнерстве - РИА Новости, 07.05.2025
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18:08 07.05.2025 (обновлено: 19:35 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/dogovor-2015613027.html
Путин и Мадуро подписали договор о стратегическом партнерстве
Путин и Мадуро подписали договор о стратегическом партнерстве - РИА Новости, 07.05.2025
Путин и Мадуро подписали договор о стратегическом партнерстве
Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро по итогам переговоров в Кремле подписали договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между двумя... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T18:08:00+03:00
2025-05-07T19:35:00+03:00
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро по итогам переговоров в Кремле подписали договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между двумя государствами, его опубликовали на сайте Кремля.Страны договорились: Договор нацелен на долгосрочную перспективу и охватывает практически все ключевые темы в двусторонней повестке, рассказал ранее журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.Переговоры двух лидеров прошли в Кремле, они продлились более двух часов. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, встреча была обстоятельной, президенты обсудили всю повестку дня, в том числе конкретные вопросы сотрудничества в сфере энергетики, включая нефтяной сектор.Путин ранее отмечал, что стратегическое партнерство и сотрудничество между Москвой и Каракасом создаст прочный фундамент для дальнейшего расширения многоплановых связей на долгосрочную перспективу.Мадуро прилетел в Москву 7 мая. После переговоров он останется в России для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Вместе с президентом в Россию прибыла представительная делегация, включая министров правительства и высокопоставленных военнослужащих.
https://ria.ru/20250507/putin-2015548561.html
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москва, россия, николас мадуро, владимир путин, юрий ушаков, венесуэла
Москва, Россия, Николас Мадуро, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Венесуэла

Путин и Мадуро подписали договор о стратегическом партнерстве

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин и глава Венесуэлы Николас Мадуро во время подписания документов о сотрудничестве
Президент Владимир Путин и глава Венесуэлы Николас Мадуро во время подписания документов о сотрудничестве - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Президент Владимир Путин и глава Венесуэлы Николас Мадуро во время подписания документов о сотрудничестве
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро по итогам переговоров в Кремле подписали договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между двумя государствами, его опубликовали на сайте Кремля.
Страны договорились:
  • поддерживать регулярный и тесный политико-дипломатический диалог;
  • совершенствовать связи в оборонной сфере;
  • решительно выступать против односторонних санкций, нарушения Устава ООН, проявления неоколониализма;
  • выступать против героизации нацизма и искажения истории;
  • противодействовать дезинформации и пропаганде;
  • вести военно-техническое сотрудничество в интересах укрепления обороноспособности и безопасности двух стран;
  • тесно взаимодействовать в борьбе с терроризмом и экстремизмом;
  • сотрудничать по вопросам контроля над вооружениями и разоружения;
  • содействовать предотвращению гонки вооружений в космосе;
  • вместе укреплять режим нераспространения ядерного оружия;
  • сотрудничать в разведке и разработке новых месторождений нефти и природного газа;
  • повышать эффективность месторождений нефти, которые находятся в совместном пользовании предприятий двух стран;
  • расширять нефтеторговые операции на взаимовыгодной основе;
  • расширять сотрудничество в сфере здравоохранения;
  • налаживать и развивать взаимодействия по линии Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — Венесуэла;
  • противодействовать попыткам раскола Олимпийского движения.
Договор нацелен на долгосрочную перспективу и охватывает практически все ключевые темы в двусторонней повестке, рассказал ранее журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Переговоры Путина с Мадуро в Кремле - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
В Кремле проходят переговоры Путина с Мадуро
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Переговоры двух лидеров прошли в Кремле, они продлились более двух часов. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, встреча была обстоятельной, президенты обсудили всю повестку дня, в том числе конкретные вопросы сотрудничества в сфере энергетики, включая нефтяной сектор.
Путин ранее отмечал, что стратегическое партнерство и сотрудничество между Москвой и Каракасом создаст прочный фундамент для дальнейшего расширения многоплановых связей на долгосрочную перспективу.
Мадуро прилетел в Москву 7 мая. После переговоров он останется в России для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Вместе с президентом в Россию прибыла представительная делегация, включая министров правительства и высокопоставленных военнослужащих.
Встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Венесуэлы Никалосом Мадуро, 4 октября 2017 года - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
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