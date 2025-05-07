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Москалькова призвала продолжать диалог с Киевом по возвращению курян
Москалькова призвала продолжать диалог с Киевом по возвращению курян - РИА Новости, 07.05.2025
Москалькова призвала продолжать диалог с Киевом по возвращению курян
Необходимо продолжать диалог с Украиной по возвращению жителей Курской области, удерживаемых в Сумах, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T13:37:00+03:00
2025-05-07T13:37:00+03:00
2025-05-07T13:45:00+03:00
киев
здоровье - общество
украина
курская область
татьяна москалькова
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Необходимо продолжать диалог с Украиной по возвращению жителей Курской области, удерживаемых в Сумах, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."Очень важно продолжать этот диалог. Надеюсь, что украинская сторона нас услышит. Родственники курских жителей написали к руководству Украины письмо, насколько мне известно, взывая их к милосердию, гуманизму и необходимости выполнить международные нормы", - сказала федеральный омбудсмен.
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киев, здоровье - общество, украина, курская область, татьяна москалькова
Киев, Здоровье - Общество, Украина, Курская область, Татьяна Москалькова
Москалькова призвала продолжать диалог с Киевом по возвращению курян
Москалькова: необходимо продолжать диалог с Украиной по возвращению курян