https://ria.ru/20250507/dialog-2015529327.html

Москалькова призвала продолжать диалог с Киевом по возвращению курян

Москалькова призвала продолжать диалог с Киевом по возвращению курян - РИА Новости, 07.05.2025

Москалькова призвала продолжать диалог с Киевом по возвращению курян

Необходимо продолжать диалог с Украиной по возвращению жителей Курской области, удерживаемых в Сумах, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T13:37:00+03:00

2025-05-07T13:37:00+03:00

2025-05-07T13:45:00+03:00

киев

здоровье - общество

украина

курская область

татьяна москалькова

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Необходимо продолжать диалог с Украиной по возвращению жителей Курской области, удерживаемых в Сумах, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."Очень важно продолжать этот диалог. Надеюсь, что украинская сторона нас услышит. Родственники курских жителей написали к руководству Украины письмо, насколько мне известно, взывая их к милосердию, гуманизму и необходимости выполнить международные нормы", - сказала федеральный омбудсмен.

https://ria.ru/20250507/moskalkova-2015528945.html

киев

украина

курская область

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киев, здоровье - общество, украина, курская область, татьяна москалькова