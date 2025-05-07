https://ria.ru/20250507/chipovskaya-2015596079.html

Что происходит в жизни одной из самых красивых и закрытых российских актрис

Что происходит в жизни одной из самых красивых и закрытых российских актрис - РИА Новости, 07.05.2025

Что происходит в жизни одной из самых красивых и закрытых российских актрис

В свои 37 лет Анна Чиповская успела побыть возлюбленной поп-звезды, музой миллионера и женой актера, пережившего национальную трагедию. Но ни одни отношения не... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T18:19:00+03:00

2025-05-07T18:19:00+03:00

2025-05-07T18:19:00+03:00

шоубиз

россия

анна чиповская

табаков

владимир машков

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. В свои 37 лет Анна Чиповская успела побыть возлюбленной поп-звезды, музой миллионера и женой актера, пережившего национальную трагедию. Но ни одни отношения не выдержали испытания временем. Что заставляет мужчин сначала терять голову от этой красавицы, а затем исчезать из ее жизни? Какую цену она платит за звездную карьеру? И какую тайну скрывает ее внезапный уход из легендарной "Табакерки" после 15 лет работы?Золотая колыбель и знаменитые няниАнна Чиповская родилась с золотой ложкой во рту — в семье заслуженной артистки России Ольги Чиповской, 45 лет блиставшей на сцене театра Вахтангова, и народного артиста России, музыканта и дирижера Бориса Фрумкина."Меня нянчили народные артисты Василий Лановой и Юлия Борисова", — вспоминает актриса о своем детстве, проведенном за кулисами театра.Интересно, что отцу Анны на момент ее рождения было уже 53 года. Именно он привил дочери любовь к музыке, особенно к джазу. Впрочем, Анна решила пойти по стопам матери, хотя поступить в театральный вуз с первой попытки ей не удалось. Но характер и упорство взяли свое — в 2004 году она стала студенткой Школы-студии МХАТ.От Табакова до Машкова: скандальный уходКарьера Чиповской развивалась стремительно. После окончания учебы ее сразу приняли в легендарную "Табакерку", где Олег Павлович Табаков моментально задействовал молодую актрису в лучших постановках и доверил главную женскую роль в спектакле "Безымянная звезда".Однако в мае 2022 года в театральной карьере Анны произошел резкий поворот — она ушла из театра Табакова после 15 лет работы, сославшись на "личные обстоятельства". Это случилось после смерти Табакова, когда художественным руководителем стал Владимир Машков, известный своим жестким стилем управления.По данным СМИ, между Машковым и Чиповской возник серьезный конфликт. Актрисе приписывали пацифистские взгляды и намекали на ее несогласие с позицией руководства. В своем посте в соцсетях она упомянула некий "монолог вместо диалога" с руководством, что многие восприняли как намек на конфликт.Разбитые сердца и ярлык "карьеристки"Личная жизнь Анны не менее драматична, чем ее роли. Первой любовью стал начинающий актер и певец Алексей Воробьев. Знакомство произошло на съемках клипа "Новая русская калинка", пара встречалась около года, но отношения не выдержали испытания временем.Затем сердце актрисы покорил успешный бизнесмен Даниил Сергеев, директор крупного креативного агентства "FIRMA". Их роман продлился четыре года. По слухам, причиной расставания стала патологическая ревность Сергеева и нежелание Анны отказываться от откровенных сцен и плотного графика съемок ради отношений."Карьера или семья" — этот выбор Чиповская сделала в пользу первого, и не один раз.История с "выжившим в Норд-Осте"Во время съемок в 2017 году Анна познакомилась с актером Дмитрием Ендальцевым, чья судьба отмечена трагическим событием — в 13 лет он стал заложником во время захвата террористами театра на Дубровке в 2002 году.Казалось, эти отношения должны были стать чем-то особенным — в 2023 году пара тайно сыграла свадьбу. Но уже через два года в январе 2025 года появились сообщения о разрыве. Поводом для слухов стали фотографии Анны без обручального кольца и ее появление в компании молодого актера Никиты Григорьева.По кулуарным разговорам, причиной развода стал плотный график Чиповской, которая снималась одновременно в четырех проектах, и жизнь супругов в разных городах. В соцсетях они отписались друг от друга, а Ендальцев вскоре был замечен с моделью Викторией Сорокиной."Холодная и высокомерная": обратная сторона талантаЗа безупречной внешностью Анны Чиповской скрывается репутация "ледяной королевы". На форумах и в соцсетях ее часто называют "холодной" и "без харизмы", а некоторые коллеги якобы считают ее высокомерной."Кукла Барби, а не актриса", "взгляд злой и завистливый" — подобные характеристики нередко можно встретить в обсуждениях ее актерского таланта. Хотя профессионалы признают ее мастерство, фанаты часто сравнивают ее с другими актрисами, например, со Светланой Ходченковой, отмечая, что Анна "не трогает" так, как ее коллега.Впрочем, сама Чиповская, похоже, игнорирует эти разговоры, сосредоточившись на карьере.Скандал с откровенными сценамиШумиху вызвало и публичное высказывание Чиповской о решении Кристины Асмус сниматься в откровенных сценах в фильме "Текст". Анна назвала это "героическим поступком", чем вызвала волну критики.Многие обвинили ее в "похвале дешевого хайпа", а некоторые предположили, что она сама хочет подобных ролей, чтобы "выйти из амплуа нежной героини".Интересно, что ранее в интервью Анна рассказывала о неприятном инциденте на кинопробах, когда известный европейский актер без предупреждения сорвал с нее верх платья, под которым не было белья. Хотя имя "коллеги" она не назвала, она подчеркнула, что не была готова к такой "импровизации" и высказала партнеру свое недовольство.Настоящая любовь или карьерный расчет?Последнее время 37-летнюю Анну все чаще замечают в компании 28-летнего актера Никиты Григорьева. Разница в возрасте — 9 лет, и это порождает новую волну слухов.Одни считают, что актриса наконец нашла искреннюю любовь, другие намекают на карьерный расчет: молодой актер может получить новые роли благодаря связи с влиятельной коллегой.Впрочем, сама Чиповская предпочитает держать личную жизнь в тайне и никак не комментирует эти сплетни, продолжая сниматься одновременно в четырех проектах и играть на сцене МХТ им. Чехова.Возможно, тайна "ледяной красоты" Анны Чиповской в том, что она предпочитает профессиональную реализацию личному счастью? Или просто еще не встретила мужчину, способного выдержать испытание ее славой, красотой и характером?

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россия, анна чиповская, табаков, владимир машков