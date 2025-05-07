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Чернышенко поздравил работников сферы связи с Днем радио - РИА Новости, 07.05.2025
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09:04 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/chernyshenko-2015449706.html
Чернышенко поздравил работников сферы связи с Днем радио
Чернышенко поздравил работников сферы связи с Днем радио - РИА Новости, 07.05.2025
Чернышенко поздравил работников сферы связи с Днем радио
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко поздравил работников сферы связи, радиотехники и радиожурналистики с Днем радио. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T09:04:00+03:00
2025-05-07T09:04:00+03:00
общество
россия
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко поздравил работников сферы связи, радиотехники и радиожурналистики с Днем радио. "Сегодня профессиональный праздник всех, чья жизнь и работа связаны с радио. В 1895 году выдающийся русский физик Александр Попов создал беспроводную приемо-передающую радиосистему. Это стало основой для развития навигационных приборов, мобильной связи, беспроводных сетей обмена данными и интернета, без которых уже невозможно представить нашу жизнь", - сказал Чернышенко, слова которого приводит его аппарат. В своем поздравлении вице-премьер подчеркнул историческую значимость изобретения радио для развития современных технологий и связи. Он отметил, что радио остается важным источником информации и развлечений для миллионов россиян. "Десятки миллионов граждан России остаются верными поклонниками радио. Оно служит источником не только развлекательного и музыкального контента, но и оперативных достоверных новостей", - добавил Чернышенко. По его словам, в России выдано более 3,5 тысячи лицензий на радиовещание, а стремительное развитие отрасли вносит значимый вклад в достижение технологического лидерства России. "Радиостанции осваивают современные технологии, включая искусственный интеллект, усиливает свои позиции цифровая платформа для распространения сетевых эфирных радиоканалов", - заключил зампред правительства. В прошлом году правительством было поддержано более 200 социально значимых проектов электронных СМИ. Немаловажное значение имеет системная подготовка высококвалифицированных кадров для отрасли.
https://ria.ru/20250428/radio-1944099512.html
https://ria.ru/20250425/rossija-2013428576.html
https://ria.ru/20250221/chernyshenko-2000689297.html
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общество, россия, дмитрий чернышенко
Общество, Россия, Дмитрий Чернышенко
Чернышенко поздравил работников сферы связи с Днем радио

Чернышенко поздравил работников связи и радиожурналистики с Днем радио

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко поздравил работников сферы связи, радиотехники и радиожурналистики с Днем радио.
"Сегодня профессиональный праздник всех, чья жизнь и работа связаны с радио. В 1895 году выдающийся русский физик Александр Попов создал беспроводную приемо-передающую радиосистему. Это стало основой для развития навигационных приборов, мобильной связи, беспроводных сетей обмена данными и интернета, без которых уже невозможно представить нашу жизнь", - сказал Чернышенко, слова которого приводит его аппарат.
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День радио в России
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В своем поздравлении вице-премьер подчеркнул историческую значимость изобретения радио для развития современных технологий и связи.
Он отметил, что радио остается важным источником информации и развлечений для миллионов россиян.
"Десятки миллионов граждан России остаются верными поклонниками радио. Оно служит источником не только развлекательного и музыкального контента, но и оперативных достоверных новостей", - добавил Чернышенко.
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По его словам, в России выдано более 3,5 тысячи лицензий на радиовещание, а стремительное развитие отрасли вносит значимый вклад в достижение технологического лидерства России.
"Радиостанции осваивают современные технологии, включая искусственный интеллект, усиливает свои позиции цифровая платформа для распространения сетевых эфирных радиоканалов", - заключил зампред правительства.
В прошлом году правительством было поддержано более 200 социально значимых проектов электронных СМИ. Немаловажное значение имеет системная подготовка высококвалифицированных кадров для отрасли.
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время посещения выставки на Форуме будущих технологий. 21 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
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