https://ria.ru/20250507/chernyshenko-2015449706.html

Чернышенко поздравил работников сферы связи с Днем радио

Чернышенко поздравил работников сферы связи с Днем радио - РИА Новости, 07.05.2025

Чернышенко поздравил работников сферы связи с Днем радио

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко поздравил работников сферы связи, радиотехники и радиожурналистики с Днем радио. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T09:04:00+03:00

2025-05-07T09:04:00+03:00

2025-05-07T09:04:00+03:00

общество

россия

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко поздравил работников сферы связи, радиотехники и радиожурналистики с Днем радио. "Сегодня профессиональный праздник всех, чья жизнь и работа связаны с радио. В 1895 году выдающийся русский физик Александр Попов создал беспроводную приемо-передающую радиосистему. Это стало основой для развития навигационных приборов, мобильной связи, беспроводных сетей обмена данными и интернета, без которых уже невозможно представить нашу жизнь", - сказал Чернышенко, слова которого приводит его аппарат. В своем поздравлении вице-премьер подчеркнул историческую значимость изобретения радио для развития современных технологий и связи. Он отметил, что радио остается важным источником информации и развлечений для миллионов россиян. "Десятки миллионов граждан России остаются верными поклонниками радио. Оно служит источником не только развлекательного и музыкального контента, но и оперативных достоверных новостей", - добавил Чернышенко. По его словам, в России выдано более 3,5 тысячи лицензий на радиовещание, а стремительное развитие отрасли вносит значимый вклад в достижение технологического лидерства России. "Радиостанции осваивают современные технологии, включая искусственный интеллект, усиливает свои позиции цифровая платформа для распространения сетевых эфирных радиоканалов", - заключил зампред правительства. В прошлом году правительством было поддержано более 200 социально значимых проектов электронных СМИ. Немаловажное значение имеет системная подготовка высококвалифицированных кадров для отрасли.

https://ria.ru/20250428/radio-1944099512.html

https://ria.ru/20250425/rossija-2013428576.html

https://ria.ru/20250221/chernyshenko-2000689297.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, дмитрий чернышенко