https://ria.ru/20250507/bloger-2015566244.html
Мексиканский блогер напомнил о роли СССР в победе над фашизмом
Мексиканский блогер напомнил о роли СССР в победе над фашизмом - РИА Новости, 07.05.2025
Мексиканский блогер напомнил о роли СССР в победе над фашизмом
Блогер Доминго Гарсия из Мексики рассказал журналистам, что русские люди гордятся своими павшими воинами в годы Великой Отечественной войны, он знает о том,... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T15:25:00+03:00
2025-05-07T15:25:00+03:00
2025-05-07T15:25:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
мексика
россия
волгоград
80-летие победы в великой отечественной войне
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ВОЛГОГРАД, 7 мая - РИА Новости. Блогер Доминго Гарсия из Мексики рассказал журналистам, что русские люди гордятся своими павшими воинами в годы Великой Отечественной войны, он знает о том, какую роль сыграл Советский Союз в победе над фашизмом. "Конечно, я знаю, что Россия, Советский Союз сделал так много для Второй мировой войны, и я вижу, что, как люди гордятся вашими солдатами, вашими мужчинами, и я тоже горжусь", - сказал Гарсия. По его словам, он увлекается историей. В Волгограде вместе с другими иностранными блогерами осматривает памятники, посвященные войне. "Россия - это очень хорошая страна", - добавил блогер.
https://ria.ru/20250507/bloger-2015488002.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мексика, россия, волгоград, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Мексика, Россия, Волгоград, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Мексиканский блогер напомнил о роли СССР в победе над фашизмом
Мексиканский блогер Гарсия: русские люди гордятся своими павшими воинами