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Мексиканский блогер напомнил о роли СССР в победе над фашизмом - РИА Новости, 07.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
15:25 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/bloger-2015566244.html
Мексиканский блогер напомнил о роли СССР в победе над фашизмом
Мексиканский блогер напомнил о роли СССР в победе над фашизмом - РИА Новости, 07.05.2025
Мексиканский блогер напомнил о роли СССР в победе над фашизмом
Блогер Доминго Гарсия из Мексики рассказал журналистам, что русские люди гордятся своими павшими воинами в годы Великой Отечественной войны, он знает о том,... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T15:25:00+03:00
2025-05-07T15:25:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
мексика
россия
волгоград
80-летие победы в великой отечественной войне
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ВОЛГОГРАД, 7 мая - РИА Новости. Блогер Доминго Гарсия из Мексики рассказал журналистам, что русские люди гордятся своими павшими воинами в годы Великой Отечественной войны, он знает о том, какую роль сыграл Советский Союз в победе над фашизмом. "Конечно, я знаю, что Россия, Советский Союз сделал так много для Второй мировой войны, и я вижу, что, как люди гордятся вашими солдатами, вашими мужчинами, и я тоже горжусь", - сказал Гарсия. По его словам, он увлекается историей. В Волгограде вместе с другими иностранными блогерами осматривает памятники, посвященные войне. "Россия - это очень хорошая страна", - добавил блогер.
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мексика, россия, волгоград, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Мексика, Россия, Волгоград, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Мексиканский блогер напомнил о роли СССР в победе над фашизмом

Мексиканский блогер Гарсия: русские люди гордятся своими павшими воинами

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ВОЛГОГРАД, 7 мая - РИА Новости. Блогер Доминго Гарсия из Мексики рассказал журналистам, что русские люди гордятся своими павшими воинами в годы Великой Отечественной войны, он знает о том, какую роль сыграл Советский Союз в победе над фашизмом.
«
"Конечно, я знаю, что Россия, Советский Союз сделал так много для Второй мировой войны, и я вижу, что, как люди гордятся вашими солдатами, вашими мужчинами, и я тоже горжусь", - сказал Гарсия.
По его словам, он увлекается историей. В Волгограде вместе с другими иностранными блогерами осматривает памятники, посвященные войне.
"Россия - это очень хорошая страна", - добавил блогер.
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