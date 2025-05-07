https://ria.ru/20250507/bloger-2015566244.html

Мексиканский блогер напомнил о роли СССР в победе над фашизмом

Мексиканский блогер напомнил о роли СССР в победе над фашизмом - РИА Новости, 07.05.2025

Мексиканский блогер напомнил о роли СССР в победе над фашизмом

Блогер Доминго Гарсия из Мексики рассказал журналистам, что русские люди гордятся своими павшими воинами в годы Великой Отечественной войны, он знает о том,... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T15:25:00+03:00

2025-05-07T15:25:00+03:00

2025-05-07T15:25:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

мексика

россия

волгоград

80-летие победы в великой отечественной войне

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ВОЛГОГРАД, 7 мая - РИА Новости. Блогер Доминго Гарсия из Мексики рассказал журналистам, что русские люди гордятся своими павшими воинами в годы Великой Отечественной войны, он знает о том, какую роль сыграл Советский Союз в победе над фашизмом. "Конечно, я знаю, что Россия, Советский Союз сделал так много для Второй мировой войны, и я вижу, что, как люди гордятся вашими солдатами, вашими мужчинами, и я тоже горжусь", - сказал Гарсия. По его словам, он увлекается историей. В Волгограде вместе с другими иностранными блогерами осматривает памятники, посвященные войне. "Россия - это очень хорошая страна", - добавил блогер.

https://ria.ru/20250507/bloger-2015488002.html

мексика

россия

волгоград

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

мексика, россия, волгоград, 80-летие победы в великой отечественной войне