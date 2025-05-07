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Бессент рассказал, когда встретится с представителем КНР в Швейцарии - РИА Новости, 07.05.2025
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02:25 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/bessent-2015423573.html
Бессент рассказал, когда встретится с представителем КНР в Швейцарии
Бессент рассказал, когда встретится с представителем КНР в Швейцарии - РИА Новости, 07.05.2025
Бессент рассказал, когда встретится с представителем КНР в Швейцарии
Министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox News заявил, что его встречи с представителями Китая в Швейцарии пройдут 10-11 мая. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T02:25:00+03:00
2025-05-07T02:25:00+03:00
в мире
швейцария
китай
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скотт бессент
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ВАШИНГТОН, 7 мая - РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox News заявил, что его встречи с представителями Китая в Швейцарии пройдут 10-11 мая. "Я собирался в Швейцарию, чтобы вести переговоры со швейцарцами. Оказывается, китайская команда путешествует по Европе, и они также будут в Швейцарии. Так что мы встретимся в субботу и воскресенье", - сказал он. Бессент отметил, что сторонам в первую очередь необходимо снизить сохраняющуюся напряженность между Вашингтоном и Пекином перед тем, как двигаться дальше. Ранее американский минфин сообщил, что Бессент в ходе предстоящего визита в Швейцарию проведет встречу с представителем по экономическим делам Китая. Американский министр отправится в Швейцарию 8 мая.
https://ria.ru/20250506/tramp-2015376203.html
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в мире, швейцария, китай, сша, скотт бессент
В мире, Швейцария, Китай, США, Скотт Бессент
Бессент рассказал, когда встретится с представителем КНР в Швейцарии

Бессент: встречи с представителями КНР в Швейцарии пройдут 10-11 мая

© AP Photo / Ben CurtisСкотт Бессент
Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© AP Photo / Ben Curtis
Скотт Бессент. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 мая - РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox News заявил, что его встречи с представителями Китая в Швейцарии пройдут 10-11 мая.
"Я собирался в Швейцарию, чтобы вести переговоры со швейцарцами. Оказывается, китайская команда путешествует по Европе, и они также будут в Швейцарии. Так что мы встретимся в субботу и воскресенье", - сказал он.
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Бессент отметил, что сторонам в первую очередь необходимо снизить сохраняющуюся напряженность между Вашингтоном и Пекином перед тем, как двигаться дальше.
Ранее американский минфин сообщил, что Бессент в ходе предстоящего визита в Швейцарию проведет встречу с представителем по экономическим делам Китая. Американский министр отправится в Швейцарию 8 мая.
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