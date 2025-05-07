https://ria.ru/20250507/bessent-2015423573.html
Бессент рассказал, когда встретится с представителем КНР в Швейцарии
Бессент рассказал, когда встретится с представителем КНР в Швейцарии - РИА Новости, 07.05.2025
Бессент рассказал, когда встретится с представителем КНР в Швейцарии
Министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox News заявил, что его встречи с представителями Китая в Швейцарии пройдут 10-11 мая. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T02:25:00+03:00
2025-05-07T02:25:00+03:00
2025-05-07T02:25:00+03:00
в мире
швейцария
китай
сша
скотт бессент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995844849_0:8:3072:1735_1920x0_80_0_0_714044b44faad1af1e51f786ccd27eed.jpg
ВАШИНГТОН, 7 мая - РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox News заявил, что его встречи с представителями Китая в Швейцарии пройдут 10-11 мая. "Я собирался в Швейцарию, чтобы вести переговоры со швейцарцами. Оказывается, китайская команда путешествует по Европе, и они также будут в Швейцарии. Так что мы встретимся в субботу и воскресенье", - сказал он. Бессент отметил, что сторонам в первую очередь необходимо снизить сохраняющуюся напряженность между Вашингтоном и Пекином перед тем, как двигаться дальше. Ранее американский минфин сообщил, что Бессент в ходе предстоящего визита в Швейцарию проведет встречу с представителем по экономическим делам Китая. Американский министр отправится в Швейцарию 8 мая.
https://ria.ru/20250506/tramp-2015376203.html
https://ria.ru/20250506/mid-2015227176.html
швейцария
китай
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995844849_43:0:2774:2048_1920x0_80_0_0_6a247b42a1f54a6696a837d756a0a6c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швейцария, китай, сша, скотт бессент
В мире, Швейцария, Китай, США, Скотт Бессент
Бессент рассказал, когда встретится с представителем КНР в Швейцарии
Бессент: встречи с представителями КНР в Швейцарии пройдут 10-11 мая