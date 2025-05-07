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Над Воронежской областью уничтожили семь БПЛА
Над Воронежской областью уничтожили семь БПЛА - РИА Новости, 07.05.2025
Над Воронежской областью уничтожили семь БПЛА
Как минимум семь БПЛА уничтожены над Воронежской областью, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Александр Гусев. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T05:12:00+03:00
2025-05-07T05:12:00+03:00
2025-05-07T05:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
воронежская область
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Как минимум семь БПЛА уничтожены над Воронежской областью, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Александр Гусев. "Дежурными силами ПВО в четырех муниципалитетах Воронежской области были обнаружены и уничтожены не менее семи беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал он в своем Telegram-канале. Губернатор уточнил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.
https://ria.ru/20250507/bespilotniki-2015428434.html
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происшествия, воронежская область, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
Над Воронежской областью уничтожили семь БПЛА
Гусев: над Воронежской областью уничтожили семь БПЛА