https://ria.ru/20250507/bespilotniki-2015432395.html

Над Воронежской областью уничтожили семь БПЛА

Над Воронежской областью уничтожили семь БПЛА - РИА Новости, 07.05.2025

Над Воронежской областью уничтожили семь БПЛА

Как минимум семь БПЛА уничтожены над Воронежской областью, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Александр Гусев. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T05:12:00+03:00

2025-05-07T05:12:00+03:00

2025-05-07T05:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

воронежская область

александр гусев (губернатор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1c/1975217834_0:46:3200:1846_1920x0_80_0_0_64ab19b391eff5dec33d055504011acd.jpg

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Как минимум семь БПЛА уничтожены над Воронежской областью, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Александр Гусев. "Дежурными силами ПВО в четырех муниципалитетах Воронежской области были обнаружены и уничтожены не менее семи беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал он в своем Telegram-канале. Губернатор уточнил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.

https://ria.ru/20250507/bespilotniki-2015428434.html

воронежская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, воронежская область, александр гусев (губернатор)