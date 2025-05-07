https://ria.ru/20250507/belousov-2015673955.html

Россия намерена развивать отношения с Абхазией по линии МО, заявил Белоусов

Россия намерена развивать отношения с Абхазией по линии МО, заявил Белоусов - РИА Новости, 07.05.2025

Россия намерена развивать отношения с Абхазией по линии МО, заявил Белоусов

Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел переговоры с министром обороны Абхазии Владимиром Ануа и заявил о формировании общего пространства обороны двух стран, РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T19:49:00+03:00

2025-05-07T19:49:00+03:00

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел переговоры с министром обороны Абхазии Владимиром Ануа и заявил о формировании общего пространства обороны двух стран, сообщили в Минобороны РФ."В рамках Договора о союзничестве и стратегическом партнерстве формируем общее пространство обороны", – добавил глава МО РФ.

https://ria.ru/20250507/belousov-2015674934.html

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россия, абхазия, андрей белоусов, владимир ануа, в мире