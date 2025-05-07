Рейтинг@Mail.ru
Россия намерена развивать отношения с Абхазией по линии МО, заявил Белоусов - РИА Новости, 07.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:49 07.05.2025 (обновлено: 20:11 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/belousov-2015673955.html
Россия намерена развивать отношения с Абхазией по линии МО, заявил Белоусов
Россия намерена развивать отношения с Абхазией по линии МО, заявил Белоусов - РИА Новости, 07.05.2025
Россия намерена развивать отношения с Абхазией по линии МО, заявил Белоусов
Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел переговоры с министром обороны Абхазии Владимиром Ануа и заявил о формировании общего пространства обороны двух стран, РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T19:49:00+03:00
2025-05-07T20:11:00+03:00
россия
абхазия
андрей белоусов
владимир ануа
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0a/1988489010_0:0:2691:1515_1920x0_80_0_0_eb0fe8d3f5ed6af01f5f043742015291.jpg
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел переговоры с министром обороны Абхазии Владимиром Ануа и заявил о формировании общего пространства обороны двух стран, сообщили в Минобороны РФ."В рамках Договора о союзничестве и стратегическом партнерстве формируем общее пространство обороны", – добавил глава МО РФ.
https://ria.ru/20250507/belousov-2015674934.html
россия
абхазия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0a/1988489010_291:0:2691:1800_1920x0_80_0_0_d7ec814d167a55d0cb4a11f3582c70f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, абхазия, андрей белоусов, владимир ануа, в мире
Россия, Абхазия, Андрей Белоусов, Владимир Ануа, В мире
Россия намерена развивать отношения с Абхазией по линии МО, заявил Белоусов

Белоусов: Россия намерена развивать отношения с Абхазией по линии МО

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Андрей Белоусов
Министр обороны РФ Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Министр обороны РФ Андрей Белоусов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел переговоры с министром обороны Абхазии Владимиром Ануа и заявил о формировании общего пространства обороны двух стран, сообщили в Минобороны РФ.
"В рамках Договора о союзничестве и стратегическом партнерстве формируем общее пространство обороны", – добавил глава МО РФ.
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Белоусов поблагодарил Ануа за участие в торжествах в честь 80-летия Победы
Вчера, 19:53
 
РоссияАбхазияАндрей БелоусовВладимир АнуаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала