https://ria.ru/20250507/belousov-2015673955.html
Россия намерена развивать отношения с Абхазией по линии МО, заявил Белоусов
Россия намерена развивать отношения с Абхазией по линии МО, заявил Белоусов - РИА Новости, 07.05.2025
Россия намерена развивать отношения с Абхазией по линии МО, заявил Белоусов
Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел переговоры с министром обороны Абхазии Владимиром Ануа и заявил о формировании общего пространства обороны двух стран, РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T19:49:00+03:00
2025-05-07T19:49:00+03:00
2025-05-07T20:11:00+03:00
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел переговоры с министром обороны Абхазии Владимиром Ануа и заявил о формировании общего пространства обороны двух стран, сообщили в Минобороны РФ."В рамках Договора о союзничестве и стратегическом партнерстве формируем общее пространство обороны", – добавил глава МО РФ.
https://ria.ru/20250507/belousov-2015674934.html
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россия, абхазия, андрей белоусов, владимир ануа, в мире
Россия, Абхазия, Андрей Белоусов, Владимир Ануа, В мире
Россия намерена развивать отношения с Абхазией по линии МО, заявил Белоусов
Белоусов: Россия намерена развивать отношения с Абхазией по линии МО