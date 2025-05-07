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В Новокуйбышевске ребенок получил травму на аттракционе - РИА Новости, 07.05.2025
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11:28 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/attraktsion-2015485079.html
В Новокуйбышевске ребенок получил травму на аттракционе
В Новокуйбышевске ребенок получил травму на аттракционе - РИА Новости, 07.05.2025
В Новокуйбышевске ребенок получил травму на аттракционе
Следователи возбудили уголовное дело после публикаций в соцмедиа, где говорилось о травмировании ребенка на аттракционе в Новокуйбышевске в Самарской области,... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T11:28:00+03:00
2025-05-07T11:28:00+03:00
происшествия
россия
новокуйбышевск
самарская область
следственный комитет россии (ск рф)
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САМАРА, 7 мая - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после публикаций в соцмедиа, где говорилось о травмировании ребенка на аттракционе в Новокуйбышевске в Самарской области, сообщило СУСК России по региону в своем Telegram-канале. Следователи нашли в соцмедиа информацию о том, что на аттракционе в парке Новокуйбышевска пострадал ребенок, которому потребовалась медицинская помощь. В среду несколько Telegram-каналов разместили публикацию, где говорилось, что ребенок получил открытый перелом ноги на аттракционе в парке "Дубки" в Новокуйбышевске. "По поручению исполняющего обязанности руководителя следственного управления СК России по Самарской области Александра Воеводина возбуждено уголовное дело по публикации в сети интернет по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении СУСК России по области. Сейчас следователи проводят комплекс следственных действий для выяснения всех обстоятельств происшествия.
https://ria.ru/20250425/shilka-2013356113.html
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россия
новокуйбышевск
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происшествия, россия, новокуйбышевск, самарская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Новокуйбышевск, Самарская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Новокуйбышевске ребенок получил травму на аттракционе

В Новокуйбышевске возбудили дело после получения ребенком травмы на аттракционе

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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САМАРА, 7 мая - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после публикаций в соцмедиа, где говорилось о травмировании ребенка на аттракционе в Новокуйбышевске в Самарской области, сообщило СУСК России по региону в своем Telegram-канале.
Следователи нашли в соцмедиа информацию о том, что на аттракционе в парке Новокуйбышевска пострадал ребенок, которому потребовалась медицинская помощь.
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В среду несколько Telegram-каналов разместили публикацию, где говорилось, что ребенок получил открытый перелом ноги на аттракционе в парке "Дубки" в Новокуйбышевске.
"По поручению исполняющего обязанности руководителя следственного управления СК России по Самарской области Александра Воеводина возбуждено уголовное дело по публикации в сети интернет по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении СУСК России по области.
Сейчас следователи проводят комплекс следственных действий для выяснения всех обстоятельств происшествия.
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ПроисшествияРоссияНовокуйбышевскСамарская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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