https://ria.ru/20250507/attraktsion-2015485079.html

В Новокуйбышевске ребенок получил травму на аттракционе

В Новокуйбышевске ребенок получил травму на аттракционе - РИА Новости, 07.05.2025

В Новокуйбышевске ребенок получил травму на аттракционе

Следователи возбудили уголовное дело после публикаций в соцмедиа, где говорилось о травмировании ребенка на аттракционе в Новокуйбышевске в Самарской области,... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T11:28:00+03:00

2025-05-07T11:28:00+03:00

2025-05-07T11:28:00+03:00

происшествия

россия

новокуйбышевск

самарская область

следственный комитет россии (ск рф)

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САМАРА, 7 мая - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после публикаций в соцмедиа, где говорилось о травмировании ребенка на аттракционе в Новокуйбышевске в Самарской области, сообщило СУСК России по региону в своем Telegram-канале. Следователи нашли в соцмедиа информацию о том, что на аттракционе в парке Новокуйбышевска пострадал ребенок, которому потребовалась медицинская помощь. В среду несколько Telegram-каналов разместили публикацию, где говорилось, что ребенок получил открытый перелом ноги на аттракционе в парке "Дубки" в Новокуйбышевске. "По поручению исполняющего обязанности руководителя следственного управления СК России по Самарской области Александра Воеводина возбуждено уголовное дело по публикации в сети интернет по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении СУСК России по области. Сейчас следователи проводят комплекс следственных действий для выяснения всех обстоятельств происшествия.

https://ria.ru/20250425/shilka-2013356113.html

https://ria.ru/20241129/samara-1986554512.html

россия

новокуйбышевск

самарская область

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происшествия, россия, новокуйбышевск, самарская область, следственный комитет россии (ск рф)