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Сосновую аллею высадили в центре Рязани в память о фронтовиках - РИА Новости, 07.05.2025
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Рязанская область
 
19:04 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/alleya-2015662130.html
Сосновую аллею высадили в центре Рязани в память о фронтовиках
Сосновую аллею высадили в центре Рязани в память о фронтовиках - РИА Новости, 07.05.2025
Сосновую аллею высадили в центре Рязани в память о фронтовиках
Новая сосновая аллея высажена в центре Рязани в рамках акции "Сад памяти", приуроченной к 80-летию Победы и Году защитника Отечества, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 07.05.2025
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РЯЗАНЬ, 7 мая - РИА Новости. Новая сосновая аллея высажена в центре Рязани в рамках акции "Сад памяти", приуроченной к 80-летию Победы и Году защитника Отечества, сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Павла Малкова. "Совсем скоро мы отметим самый главный праздник – 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Наш народ выстоял в тяжелейших испытаниях и победил. Мы помним каждого, каждым гордимся! В память о фронтовиках мы высадили в центре города новую аллею. Это будет постоянным напоминанием о том, какой ценой досталась Победа в Великой Отечественной войне. Мы должны быть достойны памяти наших дедов и прадедов", – цитирует губернатора его пресс-служба. Павел Малков подчеркнул, что акция "Сад Памяти" – это народная инициатива, получившая поддержку в России и за рубежом. Ее ежегодно поддерживают все муниципалитеты Рязанской области. Акция проводится ежегодно по поручению президента РФ Владимира Путина в поддержку федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экологическое благополучие". Цель проекта – высадка 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. Появление зеленых мемориалов способствует сохранению исторической памяти и решению задач по сбережению лесного фонда. По данным пресс-службы, на аллее высажено 30 молодых деревьев сосны. В акции приняли участие Павел Малков, сенатор РФ, представитель правительства области в Совете Федерации Сергей Аноприенко, представители органов власти, общественных организаций, правоохранители, юнармейцы. Международная акция "Сад Памяти" продлится до 22 июня. В Рязанской области в этом году в ее рамках уже высажено порядка 37 тысяч саженцев.
https://ria.ru/20250428/malkov-2013888865.html
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россия, рязань, рязанская область, павел малков
Рязанская область, Россия, Рязань, Рязанская область, Павел Малков
Сосновую аллею высадили в центре Рязани в память о фронтовиках

Малков: в центре Рязани высадили сосновую аллею в память о фронтовиках

© РИА Новости / Владимир АстапковичГубернатор Рязанской области Павел Малков
Губернатор Рязанской области Павел Малков - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Губернатор Рязанской области Павел Малков. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 7 мая - РИА Новости. Новая сосновая аллея высажена в центре Рязани в рамках акции "Сад памяти", приуроченной к 80-летию Победы и Году защитника Отечества, сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Павла Малкова.
"Совсем скоро мы отметим самый главный праздник – 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Наш народ выстоял в тяжелейших испытаниях и победил. Мы помним каждого, каждым гордимся! В память о фронтовиках мы высадили в центре города новую аллею. Это будет постоянным напоминанием о том, какой ценой досталась Победа в Великой Отечественной войне. Мы должны быть достойны памяти наших дедов и прадедов", – цитирует губернатора его пресс-служба.
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Павел Малков подчеркнул, что акция "Сад Памяти" – это народная инициатива, получившая поддержку в России и за рубежом. Ее ежегодно поддерживают все муниципалитеты Рязанской области. Акция проводится ежегодно по поручению президента РФ Владимира Путина в поддержку федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экологическое благополучие". Цель проекта – высадка 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. Появление зеленых мемориалов способствует сохранению исторической памяти и решению задач по сбережению лесного фонда.
По данным пресс-службы, на аллее высажено 30 молодых деревьев сосны. В акции приняли участие Павел Малков, сенатор РФ, представитель правительства области в Совете Федерации Сергей Аноприенко, представители органов власти, общественных организаций, правоохранители, юнармейцы.
Международная акция "Сад Памяти" продлится до 22 июня. В Рязанской области в этом году в ее рамках уже высажено порядка 37 тысяч саженцев.
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