VK запустила акцию "Синий платочек"
Платформа VK впервые запускает акцию "Синий платочек 80" к 9 мая
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкУчастница акции "Синий платочек", посвященной вкладу женщин в Победу над фашизмом
Участница акции "Синий платочек", посвященной вкладу женщин в Победу над фашизмом. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Платформа VK впервые запускает акцию "Синий платочек" к празднику Великой Победы, с 8 по 11 мая на фасадах Большого и Малого театров представят видеопроекции с историями женщин-героинь периода Великой Отечественной войны, сообщили РИА Новости в пресс-службе VK.
"К девятому мая VK впервые запустила акцию "Синий платочек 80", посвященную неофициальному символу женской преданности, силы и любви из одноименной песни Клавдии Шульженко. В проекте примут участие более тысячи авторов и известные люди. Фигурист Илья Авербух, актриса Александра Ребенок, главный тренер сборной России Валерий Карпин и другие представят фотографии своих родственниц, живших в военное время, в видеопроекции на фасадах Большого и Малого театров в Москве", - говорится в сообщении.
Кроме того, авторы сообществ "ВКонтакте" в формате клипов расскажут о героинях своих семей, легендарных людях, прошедших войну, и символике синего платочка.
Личные архивы для проекта также предоставили главный тренер России по футболу Валерий Карпин, актриса МХТ имени А.П. Чехова и Театра на Бронной Александра Ребенок, серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух, психолог Анетта Орлова, певицы Mona и Мария Зайцева.
Проекции на зданиях Большого и Малого театра будут представлены с 8 по 11 мая. Кроме того, в праздничные дни на ВДНХ, а также на улицах Великого Новгорода и Смоленска будут раздавать символ акции - синие платочки.
"Мы впервые делаем проект, в котором контент от известных участников представлен в видеопроекции на главных театрах страны, и его увидят вживую тысячи людей в сердце российской столицы. А пользователи "ВКонтакте" могут принимать участие в акции и челлендже в VK Клипах по тегу #СинийПлаточек80 из любой точки мира. Это наш способ объединить поколения в честь 80-летия Великой Победы", - отметила директор департамента контентных партнерств VK Мария Воробьева.
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