https://ria.ru/20250507/aktsiya-2015495038.html

VK запустила акцию "Синий платочек"

VK запустила акцию "Синий платочек" - РИА Новости, 07.05.2025

VK запустила акцию "Синий платочек"

Платформа VK впервые запускает акцию "Синий платочек" к празднику Великой Победы, с 8 по 11 мая на фасадах Большого и Малого театров представят видеопроекции с... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T12:02:00+03:00

2025-05-07T12:02:00+03:00

2025-05-07T12:02:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

великий новгород

смоленск

илья авербух

валерий карпин

мхт имени а.п. чехова

театр на бронной

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/09/1731545033_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_9a690f211cfb9d16dcdad4f716b08263.jpg

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Платформа VK впервые запускает акцию "Синий платочек" к празднику Великой Победы, с 8 по 11 мая на фасадах Большого и Малого театров представят видеопроекции с историями женщин-героинь периода Великой Отечественной войны, сообщили РИА Новости в пресс-службе VK. "К девятому мая VK впервые запустила акцию "Синий платочек 80", посвященную неофициальному символу женской преданности, силы и любви из одноименной песни Клавдии Шульженко. В проекте примут участие более тысячи авторов и известные люди. Фигурист Илья Авербух, актриса Александра Ребенок, главный тренер сборной России Валерий Карпин и другие представят фотографии своих родственниц, живших в военное время, в видеопроекции на фасадах Большого и Малого театров в Москве", - говорится в сообщении. Кроме того, авторы сообществ "ВКонтакте" в формате клипов расскажут о героинях своих семей, легендарных людях, прошедших войну, и символике синего платочка. Личные архивы для проекта также предоставили главный тренер России по футболу Валерий Карпин, актриса МХТ имени А.П. Чехова и Театра на Бронной Александра Ребенок, серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух, психолог Анетта Орлова, певицы Mona и Мария Зайцева. Проекции на зданиях Большого и Малого театра будут представлены с 8 по 11 мая. Кроме того, в праздничные дни на ВДНХ, а также на улицах Великого Новгорода и Смоленска будут раздавать символ акции - синие платочки. "Мы впервые делаем проект, в котором контент от известных участников представлен в видеопроекции на главных театрах страны, и его увидят вживую тысячи людей в сердце российской столицы. А пользователи "ВКонтакте" могут принимать участие в акции и челлендже в VK Клипах по тегу #СинийПлаточек80 из любой точки мира. Это наш способ объединить поколения в честь 80-летия Великой Победы", - отметила директор департамента контентных партнерств VK Мария Воробьева.

https://ria.ru/20250505/aktsija-2015085140.html

https://ria.ru/20250429/pobeda-2014090276.html

россия

великий новгород

смоленск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, великий новгород, смоленск, илья авербух, валерий карпин, мхт имени а.п. чехова, театр на бронной, 80-летие победы в великой отечественной войне