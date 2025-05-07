https://ria.ru/20250507/aeroporty-2015568733.html

В двух российских аэропортах ввели временные ограничения

В двух российских аэропортах ввели временные ограничения - РИА Новости, 07.05.2025

В двух российских аэропортах ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Иваново и Ярославля, сообщили в Росавиации. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T15:31:00+03:00

2025-05-07T15:31:00+03:00

2025-05-07T15:31:00+03:00

иваново

ярославль

туношна

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/43194/95/431949545_0:290:2751:1837_1920x0_80_0_0_caa8ad2739f09dfb98552f0af3f177be.jpg

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Иваново и Ярославля, сообщили в Росавиации. "Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Иваново (Южный) и Ярославль (Туношна)", - сообщили в Росавиации.

https://ria.ru/20250309/bezopasnost-2003871526.html

иваново

ярославль

туношна

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

иваново, ярославль, туношна, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)