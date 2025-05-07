https://ria.ru/20250507/aeroporty-2015568733.html
В двух российских аэропортах ввели временные ограничения
В двух российских аэропортах ввели временные ограничения - РИА Новости, 07.05.2025
В двух российских аэропортах ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Иваново и Ярославля, сообщили в Росавиации. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T15:31:00+03:00
2025-05-07T15:31:00+03:00
2025-05-07T15:31:00+03:00
иваново
ярославль
туношна
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Иваново и Ярославля, сообщили в Росавиации. "Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Иваново (Южный) и Ярославль (Туношна)", - сообщили в Росавиации.
https://ria.ru/20250309/bezopasnost-2003871526.html
иваново
ярославль
туношна
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иваново, ярославль, туношна, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Иваново, Ярославль, Туношна, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В двух российских аэропортах ввели временные ограничения
В аэропортах в Иваново и Ярославле ввели ограничения на прием и выпуск самолетов