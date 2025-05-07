https://ria.ru/20250507/aeroport-2015707405.html
В самарском аэропорту Курумоч сняли ограничения
В самарском аэропорту Курумоч сняли ограничения - РИА Новости, 07.05.2025
В самарском аэропорту Курумоч сняли ограничения
Ограничения в работе аэропорта Самары сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T23:08:00+03:00
2025-05-07T23:08:00+03:00
2025-05-07T23:12:00+03:00
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курумоч (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Ограничения в работе аэропорта Самары сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.Ограничения были введены в аэропорту в 21.30 мск."В аэропорту Самара (Курумоч) в 23.00 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - написал Кореняко в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250507/mintrans-2015670227.html
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самара, курумоч (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия
Самара, Курумоч (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Россия
В самарском аэропорту Курумоч сняли ограничения
В аэропорту Курумоч в Самаре сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов