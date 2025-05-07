https://ria.ru/20250507/aeroport-2015707405.html

В самарском аэропорту Курумоч сняли ограничения

В самарском аэропорту Курумоч сняли ограничения - РИА Новости, 07.05.2025

В самарском аэропорту Курумоч сняли ограничения

Ограничения в работе аэропорта Самары сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T23:08:00+03:00

2025-05-07T23:08:00+03:00

2025-05-07T23:12:00+03:00

самара

курумоч (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

россия

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Ограничения в работе аэропорта Самары сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.Ограничения были введены в аэропорту в 21.30 мск."В аэропорту Самара (Курумоч) в 23.00 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - написал Кореняко в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250507/mintrans-2015670227.html

самара

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самара, курумоч (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия