https://ria.ru/20250507/aeroport-2015695474.html
Во Внуково ввели временные ограничения
Во Внуково ввели временные ограничения - РИА Новости, 07.05.2025
Во Внуково ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены с 21.01 мск в аэропорту "Внуково", сообщили в авиагавани. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T21:39:00+03:00
2025-05-07T21:39:00+03:00
2025-05-07T21:46:00+03:00
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены с 21.01 мск в аэропорту "Внуково", сообщили в авиагавани."В связи с временными ограничениями на прием и выпуск воздушных судов, которые введены с 21.01 (мск) для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации в аэропорту Внуково будет скорректировано расписание полетов", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250507/mintrans-2015670227.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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внуково (аэропорт), москва, россия
Внуково (аэропорт), Москва, Россия
Во Внуково ввели временные ограничения
Во Внуково ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов