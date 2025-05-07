https://ria.ru/20250507/aeroport-2015695474.html

Во Внуково ввели временные ограничения

Во Внуково ввели временные ограничения - РИА Новости, 07.05.2025

Во Внуково ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены с 21.01 мск в аэропорту "Внуково", сообщили в авиагавани. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T21:39:00+03:00

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внуково (аэропорт)

москва

россия

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены с 21.01 мск в аэропорту "Внуково", сообщили в авиагавани."В связи с временными ограничениями на прием и выпуск воздушных судов, которые введены с 21.01 (мск) для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации в аэропорту Внуково будет скорректировано расписание полетов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250507/mintrans-2015670227.html

москва

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Наталья Макарова

внуково (аэропорт), москва, россия