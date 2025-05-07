https://ria.ru/20250507/aeroport-2015653913.html

Аэропорт "Домодедово" заработал в штатном режиме

Аэропорт "Домодедово" заработал в штатном режиме - РИА Новости, 07.05.2025

Аэропорт "Домодедово" заработал в штатном режиме

Аэропорт "Домодедово" работает в штатном режиме, очередей и скоплений пассажиров не зафиксировано, сообщили в авиагавани. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T18:33:00+03:00

2025-05-07T18:33:00+03:00

2025-05-07T18:33:00+03:00

россия

сочи

казань

домодедово (аэропорт)

шереметьево (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

происшествия

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Аэропорт "Домодедово" работает в штатном режиме, очередей и скоплений пассажиров не зафиксировано, сообщили в авиагавани. Ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов вводились в ряде аэропортов РФ, в том числе во вторник и среду. Это коснулось, например, аэропортов "Шереметьево", "Внуково", "Домодедово", "Жуковский", а также аэропортов Сочи, Казани и других регионов. Часть рейсов были задержаны или отменены. Росавиация утром в среду сообщила, что авиакомпании предпринимают меры для стабилизации расписания. "Аэропорт "Домодедово" работает в штатном режиме. После снятия ограничений все основные производственные процессы восстановлены, очередей и скоплений пассажиров в функциональных зонах не зафиксировано. Для ожидающих вылета обеспечены комфортные условия пребывания", - сообщили в авиагавани. Из примерно 9 тысяч пассажиров, находившихся в терминале в период действия ограничений, порядка 2 тысяч приняли решение остаться в аэропорту и дождаться вылета. "Домодедово" совместно с авиакомпаниями организовал всестороннюю поддержку для находящихся в терминале, включая обеспечение горячим питанием и напитками. "С целью обеспечения оперативного обслуживания пассажиров и воздушных судов в полном объёме задействован дополнительный персонал, выведенный на рабочие места в соответствии с актуальными производственными графиками", - добавили в "Домодедово".

https://ria.ru/20250507/vnukovo-2015605524.html

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россия, сочи, казань, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия