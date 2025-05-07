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Аэропорт "Домодедово" заработал в штатном режиме - РИА Новости, 07.05.2025
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18:33 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/aeroport-2015653913.html
Аэропорт "Домодедово" заработал в штатном режиме
Аэропорт "Домодедово" заработал в штатном режиме - РИА Новости, 07.05.2025
Аэропорт "Домодедово" заработал в штатном режиме
Аэропорт "Домодедово" работает в штатном режиме, очередей и скоплений пассажиров не зафиксировано, сообщили в авиагавани. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T18:33:00+03:00
2025-05-07T18:33:00+03:00
россия
сочи
казань
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Аэропорт "Домодедово" работает в штатном режиме, очередей и скоплений пассажиров не зафиксировано, сообщили в авиагавани. Ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов вводились в ряде аэропортов РФ, в том числе во вторник и среду. Это коснулось, например, аэропортов "Шереметьево", "Внуково", "Домодедово", "Жуковский", а также аэропортов Сочи, Казани и других регионов. Часть рейсов были задержаны или отменены. Росавиация утром в среду сообщила, что авиакомпании предпринимают меры для стабилизации расписания. "Аэропорт "Домодедово" работает в штатном режиме. После снятия ограничений все основные производственные процессы восстановлены, очередей и скоплений пассажиров в функциональных зонах не зафиксировано. Для ожидающих вылета обеспечены комфортные условия пребывания", - сообщили в авиагавани. Из примерно 9 тысяч пассажиров, находившихся в терминале в период действия ограничений, порядка 2 тысяч приняли решение остаться в аэропорту и дождаться вылета. "Домодедово" совместно с авиакомпаниями организовал всестороннюю поддержку для находящихся в терминале, включая обеспечение горячим питанием и напитками. "С целью обеспечения оперативного обслуживания пассажиров и воздушных судов в полном объёме задействован дополнительный персонал, выведенный на рабочие места в соответствии с актуальными производственными графиками", - добавили в "Домодедово".
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россия, сочи, казань, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия
Россия, Сочи, Казань, Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия
Аэропорт "Домодедово" заработал в штатном режиме

"Домодедово" заработал в штатном режиме, очередей и скоплений пассажиров нет

© РИА Новости / Марина Лысцева | Перейти в медиабанкСамолеты в аэропорту "Домодедово"
Самолеты в аэропорту Домодедово - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Марина Лысцева
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Самолеты в аэропорту "Домодедово". Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Аэропорт "Домодедово" работает в штатном режиме, очередей и скоплений пассажиров не зафиксировано, сообщили в авиагавани.
Ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов вводились в ряде аэропортов РФ, в том числе во вторник и среду. Это коснулось, например, аэропортов "Шереметьево", "Внуково", "Домодедово", "Жуковский", а также аэропортов Сочи, Казани и других регионов. Часть рейсов были задержаны или отменены. Росавиация утром в среду сообщила, что авиакомпании предпринимают меры для стабилизации расписания.
"Аэропорт "Домодедово" работает в штатном режиме. После снятия ограничений все основные производственные процессы восстановлены, очередей и скоплений пассажиров в функциональных зонах не зафиксировано. Для ожидающих вылета обеспечены комфортные условия пребывания", - сообщили в авиагавани.
Из примерно 9 тысяч пассажиров, находившихся в терминале в период действия ограничений, порядка 2 тысяч приняли решение остаться в аэропорту и дождаться вылета. "Домодедово" совместно с авиакомпаниями организовал всестороннюю поддержку для находящихся в терминале, включая обеспечение горячим питанием и напитками.
"С целью обеспечения оперативного обслуживания пассажиров и воздушных судов в полном объёме задействован дополнительный персонал, выведенный на рабочие места в соответствии с актуальными производственными графиками", - добавили в "Домодедово".
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Аэропорт Внуково восстановил работу в штатном режиме
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РоссияСочиКазаньДомодедово (аэропорт)Шереметьево (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Происшествия
 
 
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