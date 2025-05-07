https://ria.ru/20250507/aeroport-2015495373.html

В Домодедово сняли временные ограничения

В Домодедово сняли временные ограничения - РИА Новости, 07.05.2025

В Домодедово сняли временные ограничения

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский", сообщил представитель Росавиации. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T12:03:00+03:00

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домодедово (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

жуковский

общество

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский", сообщил представитель Росавиации.Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский" были введены вечером во вторник."В аэропортах Домодедово и Жуковский в 11.44 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - говорится в сообщении представителя в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250507/aeroporty-2015489355.html

жуковский

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домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), жуковский, общество