https://ria.ru/20250507/aeroport-2015495373.html
В Домодедово сняли временные ограничения
В Домодедово сняли временные ограничения - РИА Новости, 07.05.2025
В Домодедово сняли временные ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский", сообщил представитель Росавиации. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T12:03:00+03:00
2025-05-07T12:03:00+03:00
2025-05-07T12:08:00+03:00
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
жуковский
общество
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский", сообщил представитель Росавиации.Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский" были введены вечером во вторник."В аэропортах Домодедово и Жуковский в 11.44 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - говорится в сообщении представителя в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250507/aeroporty-2015489355.html
жуковский
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домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), жуковский, общество
Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Жуковский, Общество
В Домодедово сняли временные ограничения
В аэропортах Домодедово и Жуковский сняли временные ограничения