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В Домодедово сняли временные ограничения - РИА Новости, 07.05.2025
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12:03 07.05.2025 (обновлено: 12:08 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/aeroport-2015495373.html
В Домодедово сняли временные ограничения
В Домодедово сняли временные ограничения - РИА Новости, 07.05.2025
В Домодедово сняли временные ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский", сообщил представитель Росавиации. РИА Новости, 07.05.2025
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домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
жуковский
общество
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский", сообщил представитель Росавиации.Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский" были введены вечером во вторник."В аэропортах Домодедово и Жуковский в 11.44 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - говорится в сообщении представителя в Telegram-канале.
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домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), жуковский, общество
Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Жуковский, Общество
В Домодедово сняли временные ограничения

В аэропортах Домодедово и Жуковский сняли временные ограничения

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПассажиры возле аэропорта Домодедово
Пассажиры возле аэропорта Домодедово - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Пассажиры возле аэропорта Домодедово. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский", сообщил представитель Росавиации.
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский" были введены вечером во вторник.
"В аэропортах Домодедово и Жуковский в 11.44 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - говорится в сообщении представителя в Telegram-канале.
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Домодедово (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)ЖуковскийОбщество
 
 
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