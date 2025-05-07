https://ria.ru/20250507/aeroport-2015445613.html

В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения

В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения - РИА Новости, 07.05.2025

В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 08:00 мск введены в аэропорту Нижнекамска, сообщила Росавиация. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T08:37:00+03:00

2025-05-07T08:37:00+03:00

2025-05-07T08:37:00+03:00

нижнекамск

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

происшествия

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 08:00 мск введены в аэропорту Нижнекамска, сообщила Росавиация. "Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 08:00 мск введены в аэропорту Нижнекамск (Бегишево; UWKE)", - сообщили в Росавиации.

https://ria.ru/20250507/rosaviatsiya-2015443597.html

нижнекамск

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нижнекамск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия