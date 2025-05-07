https://ria.ru/20250507/aeroport-2015445613.html
В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения
В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения - РИА Новости, 07.05.2025
В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 08:00 мск введены в аэропорту Нижнекамска, сообщила Росавиация. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T08:37:00+03:00
2025-05-07T08:37:00+03:00
2025-05-07T08:37:00+03:00
нижнекамск
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 08:00 мск введены в аэропорту Нижнекамска, сообщила Росавиация. "Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 08:00 мск введены в аэропорту Нижнекамск (Бегишево; UWKE)", - сообщили в Росавиации.
https://ria.ru/20250507/rosaviatsiya-2015443597.html
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нижнекамск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия
Нижнекамск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия
В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения
Росавиация: в аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения