https://ria.ru/20250506/zelenskiy-2015407636.html

"Только бы перебить". В Раде раскрыли подлый замысел Зеленского

"Только бы перебить". В Раде раскрыли подлый замысел Зеленского - РИА Новости, 06.05.2025

"Только бы перебить". В Раде раскрыли подлый замысел Зеленского

Владимир Зеленский пытается любыми способами отвлечь внимание украинцев от сделки по редкоземельным металлам с США, заявил депутат Верховной рады Александр... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T23:11:00+03:00

2025-05-06T23:11:00+03:00

2025-05-06T23:11:00+03:00

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский пытается любыми способами отвлечь внимание украинцев от сделки по редкоземельным металлам с США, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале."Между тем Зеленский целую волну антикриза запустил, только бы отвлечь от договора о минералах и того, что в нем написано", — говорится в публикации.Для этого, по словам депутата, глава киевского режима разбрасывается угрозами ударить по параду Победы в Москве, устраивает атаки дронами на Крым, санкционирует рейды ТЦК "на мажоров"."Все, только бы перебить тему продажи Украины бритам и американцам. Но все равно пока плохо выходит", — заключил политик.На прошлой неделе Минфин США заявил, что Вашингтон и Киев подписали сделку о природных ресурсах. Так, в рамках соглашения создается двусторонний инвестиционный фонд, средства которого предполагается направить на восстановление Украины. Как заявила вице-премьер Юлия Свириденко, сделка предполагает, что оба государства будут иметь равные права. Доходы инвестиционного фонда не будут распределяться в течение десяти лет.По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, соглашение Украины с США бессрочное и будет иметь преимущество перед законами республики.Подписание ресурсной сделки планировалось еще в конце февраля, но оно сорвалось из-за того, что Владимир Зеленский устроил перепалку в Овальном кабинете Белого дома. Президент Дональд Трамп отчитал главу киевского режима за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал его неблагодарным агитатором за демократов. В результате Зеленского фактически выгнали из Белого дома.

https://ria.ru/20250502/ugol-2014595625.html

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