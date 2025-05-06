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"Только бы перебить". В Раде раскрыли подлый замысел Зеленского - РИА Новости, 06.05.2025
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23:11 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/zelenskiy-2015407636.html
"Только бы перебить". В Раде раскрыли подлый замысел Зеленского
"Только бы перебить". В Раде раскрыли подлый замысел Зеленского - РИА Новости, 06.05.2025
"Только бы перебить". В Раде раскрыли подлый замысел Зеленского
Владимир Зеленский пытается любыми способами отвлечь внимание украинцев от сделки по редкоземельным металлам с США, заявил депутат Верховной рады Александр... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T23:11:00+03:00
2025-05-06T23:11:00+03:00
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский пытается любыми способами отвлечь внимание украинцев от сделки по редкоземельным металлам с США, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале."Между тем Зеленский целую волну антикриза запустил, только бы отвлечь от договора о минералах и того, что в нем написано", — говорится в публикации.Для этого, по словам депутата, глава киевского режима разбрасывается угрозами ударить по параду Победы в Москве, устраивает атаки дронами на Крым, санкционирует рейды ТЦК "на мажоров"."Все, только бы перебить тему продажи Украины бритам и американцам. Но все равно пока плохо выходит", — заключил политик.На прошлой неделе Минфин США заявил, что Вашингтон и Киев подписали сделку о природных ресурсах. Так, в рамках соглашения создается двусторонний инвестиционный фонд, средства которого предполагается направить на восстановление Украины. Как заявила вице-премьер Юлия Свириденко, сделка предполагает, что оба государства будут иметь равные права. Доходы инвестиционного фонда не будут распределяться в течение десяти лет.По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, соглашение Украины с США бессрочное и будет иметь преимущество перед законами республики.Подписание ресурсной сделки планировалось еще в конце февраля, но оно сорвалось из-за того, что Владимир Зеленский устроил перепалку в Овальном кабинете Белого дома. Президент Дональд Трамп отчитал главу киевского режима за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал его неблагодарным агитатором за демократов. В результате Зеленского фактически выгнали из Белого дома.
https://ria.ru/20250502/ugol-2014595625.html
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в мире, сша, владимир зеленский, александр дубинский, украина
В мире, США, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Украина
"Только бы перебить". В Раде раскрыли подлый замысел Зеленского

Дубинский: Зеленский пытается отвлечь украинцев от ресурсной сделки с США

© AP Photo / Mark SchiefelbeinВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский пытается любыми способами отвлечь внимание украинцев от сделки по редкоземельным металлам с США, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале.
"Между тем Зеленский целую волну антикриза запустил, только бы отвлечь от договора о минералах и того, что в нем написано", — говорится в публикации.
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Для этого, по словам депутата, глава киевского режима разбрасывается угрозами ударить по параду Победы в Москве, устраивает атаки дронами на Крым, санкционирует рейды ТЦК "на мажоров".
"Все, только бы перебить тему продажи Украины бритам и американцам. Но все равно пока плохо выходит", — заключил политик.
На прошлой неделе Минфин США заявил, что Вашингтон и Киев подписали сделку о природных ресурсах. Так, в рамках соглашения создается двусторонний инвестиционный фонд, средства которого предполагается направить на восстановление Украины. Как заявила вице-премьер Юлия Свириденко, сделка предполагает, что оба государства будут иметь равные права. Доходы инвестиционного фонда не будут распределяться в течение десяти лет.
По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, соглашение Украины с США бессрочное и будет иметь преимущество перед законами республики.
Подписание ресурсной сделки планировалось еще в конце февраля, но оно сорвалось из-за того, что Владимир Зеленский устроил перепалку в Овальном кабинете Белого дома. Президент Дональд Трамп отчитал главу киевского режима за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал его неблагодарным агитатором за демократов. В результате Зеленского фактически выгнали из Белого дома.
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